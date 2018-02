Fed mantiene tasas sin cambios y espera una aceleración de la inflación este año

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el miércoles sin cambios las tasas de interés aunque anticipó que prevé una aceleración de la inflación este año, una señal de que sigue en camino a subir los costos de endeudamiento en marzo bajo el nuevo liderazgo de Jerome Powell.



La Fed dijo que espera que la economía se expanda a un ritmo moderado y que el mercado laboral se mantenga fuerte en 2018, tras mencionar sólidas alzas en el empleo, el gasto de los hogares y la inversión de capital.



"Se espera que la inflación sobre una base de 12 meses aumente este año y se estabilice" en torno al objetivo del 2%, dijo la Fed en un comunicado luego de una reunión de política monetaria de dos días, la última bajo la presidencia de Janet Yellen.



El banco central estadounidense dejó estable el rango de la tasa de interés de referencia entre 1,25%y 1,50% e informó que su comité eligió unánimemente a Powell para suceder a Yellen a partir del 3 de febrero.



Powell no haría cambios drásticos a la política monetaria implementada por la Fed bajo la presidencia de Yellen, quien encabezó el alza del costo del crédito desde los niveles cercanos a cero usados para enfrentar la recesión de 2007-2009.



Los funcionarios de la Fed que deciden la política monetaria han estado alentados en los últimos meses por el impulso que ha ganado la economía estadounidense y una tasa de desempleo que está en mínimos de 17 años del 4,1%. La Fed repitió el miércoles que espera alzas de tasas "más graduales".



RELACIONADAS Los bonos de EE.UU. alcanzan el mayor retorno desde 2014 By EL PAIS Los bonos de EE.UU. alcanzan el mayor retorno desde 2014 Los bonos de EE.UU. alcanzan el mayor retorno desde 2014 Salida de Yellen y no prevén suba de las tasas By EL PAIS Salida de Yellen y no prevén suba de las tasas Salida de Yellen y no prevén suba de las tasas

"La Fed dejó la puerta abierta a un alza en marzo, pero eso ya estaba considerado", dijo Bruce Bittles, presidente de estrategia de inversión de Robert W. Baird & Co en Florida.



El comportamiento de los futuros de tasas de interés de corto plazo, con leves pérdidas luego de la divulgación del comunicado de la Fed, reflejaba que los operadores siguen apostando a que las tasas van a subir tres veces en 2018, comenzando en la próxima reunión de marzo.



El banco central subió sus tasas tres veces el año pasado y actualmente proyecta otras tres alzas en 2018, mientras sigue reduciendo su balance.

En su comunicado, la Fed actualizó su descripción de las perspectivas de alzas de los precios y señaló que las medidas de inflación basadas en el mercado han aumentado en los últimos meses, a pesar de que siguen siendo bajas.



El texto no abordó el posible impacto en el crecimiento económico de una reforma impositiva del Gobierno del presidente Donald Trump.

No hubo disenso en la decisión de la Fed del miércoles.