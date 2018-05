La Fed revisa la política monetaria y no se esperan aumento de tasas

La Reserva Federal de Estados Unidos abrió el martes una reunión de política monetaria de dos días de la que no se esperan cambios en las tasas de interés.



Un comunicado será publicado el miércoles pero sin una conferencia de prensa de su presidente Jerome Powell para explicar lo que se resuelva.



Las tasas fueron levemente elevadas en la reunión monetaria de marzo y se sitúan en una horquilla de entre 1,50% y 1,75%. El mercado no espera aumentos antes de junio.



En contraste, los analistas examinarán el comunicado de la Fed para tener alguna idea sobre si la entidad se endurecerá más rápidamente la política monetaria luego que la inflación medida por el índice PCE llegó a la meta de 2% en marzo.



Por el momento la Fed planea solo dos aumentos más de tasas en el resto del año pero muchos economistas estiman que deberá imponer al menos otro.



El economista de FTN Financia Chris Low tiene dudas. Señaló que miembros dijeron antes de la reunión que sería apropiado "mantener el alza gradual de las tasas de interés inclusive si la inflación supera un poco la meta".



Al subir las tasas, la Fed puede mantener a raya la inflación pero no desea frenar el crecimiento económico encareciendo los préstamos inmobiliarios o al consumo de las personas y impresas. Y eso sin contar el servicio de la colosal deuda estadounidense.



La tarea de la Fed se tornó más compleja por medidas de la administración del presidente Donald Trump, como señaló hace poco el presidente de la Fed de Nueva York William Dudley.



La política fiscal y la comercial podrían tornarse inflacionistas con la reducción de impuestos vigente desde diciembre o la aplicación de aranceles a las importaciones.