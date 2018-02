FED: ¿Por qué subiría cuatro veces su tasa este año?

La inflación en Estados Unidos volvió a subir el mes pasado y superó las expectativas de los agentes económicos. Un resultado al que la Reserva Federal (FED) ya le estaría prestando mucha atención y que -muy probablemente- signifique malas noticias para Wall Street y demás mercados financieros.



Ayer el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que los precios al consumidor (IPC) subieron un 0,5% en enero desde diciembre, logrando un incremento de 2,1% interanual. Y, además la inflación subyacente, que excluyen alimentos y energía, fue de 0,3% para un aumento de 1,8% interanual.



Para algunos, como el premio Nobel de Economía Paul Krugman, el mercado no debería preocuparse demasiado por este resultado; aunque las proyecciones apuntaban a un IPC de 0,3%o en enero y a un IPC subyacente de 0,2%.



"Las cifras mensuales de inflación, incluso la inflación subyacente, son ruidosas. Así que no piensen demasiado en este informe", explicó a través de su cuenta de Twitter.



Y es cierto. Ningún informe económico es 100% concluyente sobre nada. Sin embargo, los agentes de mercado no están viendo las cifras de inflación solas.



Ellas son un dato más que sugieren que la economía estadounidense enfrenta a restricciones de capacidad. La semana pasada el informe laboral de enero mostró un inesperado crecimiento de los salarios, desatando y consolidando el retorno de la volatilidad a Wall Street y otras plazas bursátiles.



En su proyección de diciembre, los funcionarios de la FED señalaron que se realizarían tres alzas de tasas para este año, de acuerdo con el pronóstico promedio. Y, tácitamente, reiteraron esa opinión en su reunión del 30 al 31 de enero, cuando dijeron que esperaban “mayores incrementos graduales en la tasa de fondos federales”.



RELACIONADAS ¿Llega el fin de la era del dinero barato en el mundo? By EL PAIS ¿Llega el fin de la era del dinero barato en el mundo? ¿Llega el fin de la era del dinero barato en el mundo? Volvió la calma a los mercados financieros del mundo By EL PAIS Volvió la calma a los mercados financieros del mundo Volvió la calma a los mercados financieros del mundo Fed mantiene tasas sin cambios y espera una aceleración de la inflación este año By Elisa Tuyare Fed mantiene tasas sin cambios y espera una aceleración de la inflación este año Fed mantiene tasas sin cambios y espera una aceleración de la inflación este año

"Aún así, refuerza ligeramente las probabilidades de que estemos cerca del pleno empleo, lo que significa que bajará el ritmo de crecimiento", advertía Krugman en la segunda parte de su tweet sobre el dato de inflación. Y ello es algo que los inversionistas tienen muy presente.



De hecho, los inversionistas que han apostado por años a que la FED sería cauta de subir las tasas demasiado rápido, consolidan su escepticismo al respecto.



"El incremento generalizado de la inflación subyacente estaría confirmando la visión de que ya llegó la inflación. Y a ello se suman los datos de sueldos y trabajo, que apuntan a que se está cerca del pleno empleo. Ello obligaría a la FED a ser más efectiva. El consenso ahora es que haya un cuarto incremento de la tasa de referencia en 2018", señala el gerente de Estudios Económicos de BBVA Research en Perú, Hugo Perea.



La doble dosis de estímulo que está por recibir la economía estadounidense, debido a la reforma tributaria del presidente Donald Trump y al impulso fiscal producto del acuerdo presupuestario, solo "añaden combustible" a esta mezcla de factores que obligarían a la Reserva Federal a actuar para mantener la inflación bajo control.



Trump está haciendo políticas fiscales prociclicas que deben ser compensadas reduciendo más el estímulo monetario. Pues si a una economía en crecimiento y con precios en alza (demanda, salarios) le agregas una expansión fiscal, la inflación se puede disparar. Así, la FED probablemente estaría evaluando ya que la única manera de controlarla es con un ajuste más agresivo de las tasas.



Eso es algo que generaría daños colaterales en los mercados financieros; pero que ellos mismos ya esperan dentro y fuera de los Estados Unidos.



"No ha habido tanta reacción como la semana pasada porque los mercados ya lo habían internalizado. La FED suele estar menos preocupada por los mercados financieros en general y no por afectarlos pospondrían el alza de la tasa que se espera para marzo", apuntó Perea.