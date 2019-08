La federación sindical UNI Global Union premió a AEBU, por su política de afiliación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La federación sindical mundial, UNI Global Union, destacó y premió al sindicato bancario, AEBU, por la “afiliación de 1.200 trabajadores de las empresas de tarjetas y de administradoras de crédito, en breve tiempo”.

De esta forma, entre 900 sindicatos de 140 países, la federación eligió a AEBU como merecedora del premio cuya entrega será en noviembre.



Según indicó al portal de AEBU, el presidente del sindicato bancario, Elbio Monegal, la distinción de UNI Global Union es “sumamente importante” porque no proviene de UNI Finanzas (la rama a la que el sindicato pertenece), sino que en esa área es donde están incluidos todos los sindicatos del mundo de todas las áreas.



La entrega formal del premio se hará en noviembre, en el marco de la principal reunión anual de UNI Global Union en donde, según explicó Monegal, la federación espera que AEBU pueda explicar el método y la política de afiliación de los trabajadores.



“Haber logrado 1.200 afiliaciones en prácticamente tres años es lo que ha motivado que UNI Global Union resolviera elegir a AEBU para premiarla”, indicó Monegal.



Por otro lado, el presidente de AEBU dijo que el premio “llegó en un momento muy especial”, puesto que coincide con la renovación del convenio de las administradoras de crédito y la movilización que está haciendo el sindicato al respecto.



“Es un momento muy particular porque esta es una de las dos mesas de negociación que quedan de esta ronda de Consejos de Salarios que termina ahora”, explicó Monegal.



Por otra parte, el presidente del sindicato destacó el hecho de “que alguien que no es de la casa vea el esfuerzo que el sindicato está haciendo para aumentar su campo afiliatorio” y agregó que se trata de “sectores identificados expresamente desde UNI como las tarjetas de crédito y las financieras, que presentan trabajadores con salarios más bajos o con inferiores condiciones a las que puedan tener otros compañeros del sistema financiero. Lograr afiliar a esos trabajadores, lograr mejorar sus condiciones laborales, su condición salarial, es algo que hemos definido desde hace años en el sector privado como la principal tarea”, concluyó.