Ferreri sale al cruce del sindicato de la DGI

"Absolutamente no" es correcto eso, dijo Ferreri. "Los funcionarios tienen una partida variable en función de que alcancen determinadas metas. Hay que fijarlas y se ponen distintos objetivos, lo que aquí se hizo fue asociar una mínima parte de esa partida variable" a la meta de recaudación, aseguró el ministro interino.

"Parecería ilógico que no todos los funcionarios tuvieran una parte de esa meta variable asociada a la recaudación. El valor de la meta variable sigue siendo el mismo, lo que hay es una parte de esa meta asociada a la recaudación, si se alcanza se cobra y si no se alcanza no se cobra", señaló Ferreri entrevistado en el programa Quien es Quien de TNU y Diamante FM.

Respecto a lo que dice el sindicato de DGI, de que implica una pérdida salarial, Ferreri lo negó. "Si miramos la historia de lo que han sido las metas variables de la DGI, han sido más los años en los que se alcanzó la meta variable de recaudación, que los que no", aseguró.

También dejó claro que "pretender que una meta variable se cobre sí o sí, es desnaturalizar la variabilidad de la meta".

Según el ministro interino, para los profesionales que trabajan en DGI, "en salarios de $ 120.000 por mes en promedio, lo que está en juego, son $ 400 por mes" con ese cambio en la meta.

Otro de los cuestionamientos de la AFI para con el gobierno es que no hay negociación.

Sin embargo, Ferreri dio otra visión. "Hubo un ofrecimiento de que por dos años la meta se cobrara igual aunque no se alcanzara para ir probando y no fue aceptado por el sindicato".

"Llega un momento en el cual si no hay acuerdo, hay que gobernar. El decreto (que dispuso la modificación) no se va a cambiar. La ciudadanía elige a un gobierno para que gobierne, para que ejerza la autoridad. Respetando, cumpliendo las instancias que hay que cumplir, no hay que temer a ejercer la autoridad", concluyó el ministro interino de Economía y Finanzas.