Fiat Chrysler y Renault en conversaciones de alianza 

Las conversaciones están en una etapa avanzada, afirmaron las fuentes. El Financial Times informó anteriormente que Fiat Chrysler y Renault estaban abordando un acuerdo para forjar "vínculos extensos" para enfrentar los desafíos estructurales que enfrenta la industria automotriz mundial.



Un portavoz de la FCA se negó a comentar sobre el informe. El portavoz de Renault, Frederic Texier, dijo que el fabricante de automóviles francés no tenía comentarios.



La presión para consolidaciones entre los fabricantes de automóviles ha crecido con los desafíos planteados por la electrificación, el endurecimiento de las regulaciones sobre emisiones y las tecnologías que requieren inversión para vehículos conectados y autónomos.



FCA y Renault tienen una capitalización de mercado conjunta cercana a los U$S 37.000 millones y ventas globales totales de 8,7 millones de vehículos. Además de aumentar la escala, una alianza podría ayudar a solucionar debilidades en ambos lados.



FCA tiene el negocio de camiones RAM y una marca de Jeep altamente rentables en América del Norte, pero ha estado perdiendo dinero en Europa, donde también puede tener problemas para seguir el ritmo de las próximas normas de reducciones de emisiones de dióxido de carbono.



Renault, por el contrario, es pionero de los automóviles eléctricos con tecnologías de motores con un consumo de combustible relativamente elevado y una fuerte presencia en mercados emergentes, pero ningún negocio estadounidense.



Cualquier unión probablemente enfrentaría obstáculos políticos y laborales, particularmente en Italia. La mayoría de las plantas europeas de FCA están funcionando por debajo del 50% de su capacidad.



No estaba claro si las negociaciones del acuerdo FCA-Renault concluirían con éxito, dijeron las fuentes.



El plan bajo consideración podría involucrar alguna transferencia de capital, dijo una fuente. "Esto no es solo otra asociación, es más que eso".



En base a Reuters.