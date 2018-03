La finesa Nokia analiza instalar planta en Uruguay

El canciller finlandés, Timo Soini anunció que la transnacional finesa de telecomunicaciones Nokia analiza instalar una planta en Uruguay. La novedad fue divulgada en el marco de la visita del jefe de la diplomacia finlandesa a la fábrica de celulosa de UPM.

Soini hizo referencia a empresas dedicadas al desarrollo meteorológico y anunció que incluso la multinacional Nokia está avanzando en la posibilidad de instalarse en el país.

Sobre el mediodía del sábado, se cumplió la visita oficial a la planta de UPM (ex Botnia) que funciona en Fray Bentos desde hace poco más de diez años, produciendo anualmente 1,3 millones de toneladas de celulosa.

Es la primera visita de un canciller finlandés a Uruguay. Finlandia es hoy el mayor inversor en Uruguay, con una cifra equivalente a casi 3% del producto interno bruto (PIB), por lo cual es considerado un socio estratégico, según explicó el viernes el canciller Rodolfo Nin Novoa.

Soini confió en que el proyecto de una tercera planta de celulosa viene bien encaminado, aunque aclaró que es "una negociación entre empresarios finlandeses y el Gobierno uruguayo".

El presidente del Codicen, Wilson Netto, y autoridades del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) se reunieron con una delegación de técnicos finlandeses, con el propósito de avanzar en el futuro plan de formación y capacitación para trabajar en la segunda planta de celulosa de UPM.

En ese marco, las jerarquías de la ANEP y los ejecutivos extranjeros compartirán una visita al Centro de Automatización Industrial y Mecatrónica del Parque Tecnológico del LATU.

Estados Unidos.

Apenas salió de la planta, Nin Novoa, fue consultado por el cambio de embajador de Estados Unidos.

"Hace mucho tiempo que estoy enterado. No lo conozco pero supongo que tendremos una relación correcta como hemos tenido con todos los embajadores que nos ha tocado trabajar. Él ya tiene el beneplácito, aunque creo que no habla ni una palabra español, pero nos vamos a entender", dijo el canciller.

"No hay nada que sorprenda ya en estos temas. Son cuestiones del gobierno americano, nosotros no nos inmiscuimos", expresó. Cuando le consultaron si puede cambiar en algo la relación con el nuevo representante del gobierno de Trump, Nin contesto: "No creo, va a seguir igual".

El ministro hizo referencia al polémico uso de las tarjetas corporativas y aportó una idea que le puede generar ahorros y mayor control en los gastos.

"En el Ministerio de Relaciones Exteriores no hay tarjetas corporativas. No se maneja ese tipo de cosas, pero yo creo que la tarjeta corporativa es un buen instrumento para usarse bien, porque eso eliminaría, por ejemplo, todo el pago de viáticos. Usted envía en misión oficial a un funcionario, le da la tarjeta y en el resumen aparecen todos los gastos que hizo. En consecuencia me parece que es un buen mecanismo del que lamentablemente se abusó, entonces terminó en que todo el mundo dice que hay que sacarlas", opinó.