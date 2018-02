Firma del aeropuerto salió a bolsa en Nueva York bajo lo esperado

Las negociaciones se extendieron hasta la noche del miércoles y crecía la expectativa sobre la decisión final: se rumoreaba que si el precio de las acciones de Corporación América Airports (CAAP) —el holding de Eduardo Eurnekian que agrupa a 52 terminales aéreas en siete países, entre ellas dos en Uruguay— no convencía al empresario, podía dar marcha atrás en la salida a la bolsa.

Finalmente, el jueves fue su sobrino Martín quien tocó la campana en Wall Street en medio de pantallas que mostraban un valor de US$ 17 para 28,5 millones de acciones, por debajo de lo que la compañía pretendía, de entre US$ 19 y US$ 23.

CAAP se convirtió así en la nueva sigla que cotiza en la bolsa neoyorquina. Eduardo Eurnekian no estuvo presente durante el toque de campana, pero llegó más adelante para un almuerzo en el que agradeció y felicitó a quienes habían participado en el proceso. Martín Eurnekian, CEO de CAAP, aclaró que fue "un gesto de su tío" dejarle espacio a él, que estuvo al frente del road show de dos semanas. En su primer jornada de negociación, la decimonovena compañía argentina en salir a la plaza neoyorquina recaudó US$ 485,7 millones y las acciones cerraron con una cotización de US$ 16,40.

"Las ofertas públicas de Corporación América y Central Puerto (otra firma argentina que salió a bolsa) decepcionan", dijo la consultora Portfolio Personal.

"Mientras la tasa (de interés de Estados Unidos) siga con esta velocidad, algunos (colocadores de acciones) van a tener que rever si es necesario salir ahora o esperar", dijo Fernando Camusso, director de Investment Boutique.

En diálogo con la prensa argentina, el CEO de Corporación América Airports se mostró conforme con el valor inicial y culpó a "factores externos" por el resultado y no a un error de cálculo de los bancos colocadores, Oppenheimer, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs y CitiGroup. Martín Eurnekian aclaró que si el precio verdaderamente importara hubiesen cancelado la operación, y añadió que la decisión era "convertirse en una compañía pública para poder acceder a mayor cantidad y calidad de capital". EN BASE A LA NACIÓN / GDA Y REUTERS