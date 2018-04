Firma peruana compra tierras para producir cítricos

La empresa peruana Camposol compró 1.000 hectáreas para cultivos de cítricos en el departamento de Salto, de las cuales 500 hectáreas ya producen mandarinas que pertenecieron a Citrícola Salteña S.A., y las otras 500 hectáreas que se desarrollarán, informó la firma en un comunicado.

"Estamos muy orgullosos de Camposol, no solo por el crecimiento acelerado que hemos tenido en los últimos años, sino por la innovación y diferenciación que estamos trayendo a la industria. Estar en Uruguay nos permitirá convertirnos en un proveedor de mandarinas a través de la ventana comercial del hemisferio sur, y así servir mejor a nuestros clientes a través de nuestra plataforma comercial en los Estados Unidos, Europa y China", dijo Jorge Ramírez, CEO de Camposol.

"Esta operación, junto con las más de 500 hectáreas de mandarinas plantadas en Perú, permitirá a Camposol ofrecer mandarinas a sus clientes con la misma propuesta de valor", agregó la empresa.

Además de cítricos, la firma peruana produce paltas, arándanos, langostinos, uvas, mangos, entre otros, que son exportados, frescos y congelados, a más de 40 países, a través de sus oficinas comerciales en Estados Unidos, Europa y Asia.

"Esta nueva incursión internacional (por la compra de tierras en Uruguay) es parte de la estrategia de Camposol para su consolidación como líder mundial en el suministro de alimentos frescos y saludables", añadió.

La empresa es también uno de los principales empleadores privados en Perú, con más de 15.000 trabajadores en temporada alta.

El año pasado, la firma tuvo ganancias por US$ 74,2 millones. Los ingresos que obtuvo fueron por US$ 368.4 millones, 33,2% más que el año anterior, principalmente debido a mayores volúmenes y precios en aguacates y mayores volúmenes de arándanos y camarones. Los costos financieros ascendieron a US$ 20,2 millones.