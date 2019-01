FMI advierte sobre los nubarrones que amenazan la economía global

Uno de los principales funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el martes sobre los nubarrones que están amenazando la economía global, al tiempo que aseguró que los gobiernos y los bancos centrales podrían no estar bien preparados para hacer frente a esta situación.



El FMI ha estado instado a los gobiernos durante los últimos dos años a “arreglar el techo” de la economía mundial, dijo el primer subdirector gerente del FMI, David Lipton.



“Pero al igual que muchos de ustedes, veo que se forman nubarrones, y temo que el trabajo de prevención de crisis esté incompleto”, dijo Lipton en una conferencia bancaria organizada por Bloomberg.



El funcionario también advirtió que las tensiones podrían dejar a los formuladores de políticas monetarias bajo presión y en territorios desconocidos.



“Es probable que los bancos centrales terminen explorando medidas poco convencionales. Pero con su incierta efectividad, deberíamos preocuparnos por la potencia de la política monetaria”, añadió.



El mayor riesgo inmediato, sin embargo, es la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si se implementaran todos los aranceles anunciados, para 2020 se perderían hasta tres cuartos del porcentaje del PBI mundial, según estimaciones del FMI.



“Eso sería una herida autoinfligida. Por eso es vital que este alto al fuego (recientemente anunciado entre Washington y Pekín) conduzca a un acuerdo duradero que evite una intensificación o propagación de las tensiones”, agregó.



Si no se logra y se produce un estancamiento podría haber una “fragmentación” dañina de la economía global que cause una desaceleración, destacó Lipton.