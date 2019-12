El FMI aguarda "detalles" sobre "prioridades" del nuevo gobierno de Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves "respaldar plenamente" los planes del presidente de Argentina, Alberto Fernández, de fortalecer la protección social contra la pobreza, aunque advirtió de que necesita "detalles" sobre las "prioridades" del nuevo gobierno de cara a la modificación del programa de asistencia.

"Ha habido un buen número de discusiones con las autoridades argentinas, conversaciones constructivas", dijo el portavoz del Fondo, Gerry Rice, durante su rueda de prensa quincenal.

Entre ellas, se conoció este miércoles una reunión secreta de Martín Guzmán, nuevo ministro de Economía, con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, y el jefe de misión para Argentina, Luis Cubeddu, antes del cambio de Administración.



"Durante todas estas conversaciones - agregó Rice- la Directora Gerente remarcó que compartimos los objetivos de perseguir políticas que reduzcan la pobreza y estimulen el crecimiento".



El portavoz del Fondo evitó comentar las críticas directas de Guzmán al programa en vigor con Argentina, y subrayó que lo importante es "concentrarse en el futuro" por lo que está a la espera de conocer "detalles" sobre los planes económicos de Fernández.



"Creo que es importante que no nos adelantemos. Es temprano, y el nuevo gobierno está tomando posición. Lo importante es escuchar las prioridades y los planes de las autoridades argentinas y dónde pondrán énfasis. Queremos escuchar eso y cuáles son los detalles en el área fiscal y otras áreas", afirmó.



Rice reconoció, no obstante, que "Argentina enfrenta muchos y difíciles desafíos".



Guzmán dijo este miércoles que el FMI ha admitido el "fracaso" del acuerdo de auxilio financiero, por un total de 56.300 millones de dólares, que el organismo firmó en 2018 con el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).



Ese acuerdo, aseveró el ministro, "ya está caído" y "no tiene sentido recibir más desembolsos del Fondo", que hasta el momento ha entregado a Argentina unos US$ 45.000 millones.



En su discurso de investidura este martes en Buenos Aires, el izquierdista Fernández aseveró que su gobierno tiene la "voluntad" de pagar la "insostenible" deuda pública que deja la gestión de su antecesor, Mauricio Macri, pero afirmó que "carece de capacidad de hacerlo".

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo, tuvo una reunión secreta con el ministro de Economía de Argentina Martín Guzmán. Foto: Reuters

Fernández recalcó que buscará una "relación constructiva y cooperativa" con el FMI y con el resto de acreedores, a la vez que lamentó que recibe un país "frágil" y "postrado".



En este sentido, Fernández criticó la alta inflación, que supera el 50% interanual, el deterioro industrial y de las pequeñas y medianas empresas y que la tasa de desocupación sea la más alta desde 2006, así como la abrupta devaluación del peso en cuatro años y que se haya retrocedido "más de 10 años" en la lucha contra la pobreza.



El programa del Fondo con Argentina es el mayor de la historia de la institución financiera.



Los últimos cálculos del FMI, divulgados en octubre, apuntan a que Argentina se contraerá un 3,1% en 2019 y un 1,3%, en 2020.