FMI asegura que la deuda Argentina "no es sostenible" y pide colaboración a acreedores

La deuda de Argentina "no es sostenible" y el país requiere que los acreedores privados contribuyan a hacerla sustentable, afirmó este miércoles el FMI en un comunicado al finalizar una misión de una semana en Buenos Aires.

"Se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad", señaló la entidad.

La deuda pública global del país superaba los US$ 311.000 millones a mediados de 2019, más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB).



"Nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible", argumentó el organismo.



La deuda de Argentina con el FMI alcanza actualmente a los US$ 44.000 millones. A dos meses de asumir, el presidente argentino Alberto Fernández dijo que así como está, la deuda es impagable y reclama al FMI y los bonistas renegociar los plazos, el capital y los intereses.



Argentina había cancelado su deuda por completo con el FMI en 2006 pero en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) tomó el mayor crédito de la historia por US$ 57.000 millones.



Con el país en recesión hace casi dos años y una tasa de pobreza que creció hasta casi el 40%, Fernández suspendió definitivamente los desembolsos del FMI cuando se acumulaban US$ 44.000 millones de endeudamiento.