FMI confirma visita de equipo técnico a Argentina a partir de este sábado

Un portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con sede en Washington, indicó en un comunicado que al frente de la delegación que va a Argentina estará el economista Roberto Cardarelli.

"El equipo se reunirá con las autoridades argentinas para analizar los recientes acontecimientos económicos y financieros y los planes de políticas del Gobierno. El equipo también se reunirá con asesores económicos de los principales candidatos presidenciales para intercambiar puntos de vista", señaló la fuente.



La nota detalló que la visita a Argentina, que cuenta con un plan de rescate aprobado por el FMI, comenzará "a partir de mañana", sin precisar su duración.



Después de la derrota en las primarias del pasado 11 de agosto, el presidente argentino, Mauricio Macri, que fue el encargado de acordar con el FMI un préstamo de unos US$ 57.000 millones para reactivar la economía del país, tuvo que adoptar medidas para paliar los efectos de la crisis económica y las turbulencias en los mercados financieros.



El candidato presidencial peronista, Alberto Fernández, que ha criticado ampliamente el pacto de Argentina con el FMI, se impuso en las primarias con una amplia ventaja sobre Macri.



La visita del equipo de la institución internacional tendrá lugar después de que otro de los grandes valedores del acuerdo, el ministro argentino de Hacienda, Nicolás Dujovne, dimitiera el fin de semana pasado tras la crisis desatada por la derrota electoral.



Su sucesor en el cargo, Hernán Lacunza, ha prometido cumplir con la meta fiscal acordada con el FMI e intentar estabilizar el valor del peso argentino.



El Fondo ya ha desembolsado a Argentina US$ 44.100 millones del préstamo suscrito en 2018, que asciende a US$ 57.000 millones en tres años.



El préstamo es del tipo de derecho de giro ("stand-by"), que requiere de una fuerte intervención de la institución multilateral en las políticas económicas nacionales.



Esta situación ha generado muchas críticas al Gobierno de Macri y ha provocado el ascenso del peronista Fernández como el candidato favorito a ganar las elecciones del próximo mes de octubre.



En julio, el FMI empeoró las previsiones económicas para Argentina, con una contracción de 1,3% este año y un crecimiento del 1,1% en 2020, mientras que la inflación cerrará 2019 en el 40%, por encima del 30,5% que el organismo calculaba hace tres meses.



