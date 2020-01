El FMI considera que el Gobierno de Argentina va "en una dirección positiva"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, afirmó que las medidas que tomó el Gobierno de Argentina en su primer mes lo están llevando "en una dirección positiva", aunque destacó la necesidad de "un diálogo más detallado".

"Estas primeras medidas nos hacen ver que el Gobierno se va moviendo en una dirección positiva, y es importante que tengamos un dialogo más profundo, más detallado", destacó en una entrevista con CNN difundida este jueves.

Werner afirmó que el organismo multilateral está "observando" las medidas del Ejecutivo que lidera el peronista Alberto Fernández, que por ahora no ha presentado "un plan más detallado, de mediano plazo", ya que "lleva menos de un mes de gobierno".



En este mes, que se cumple mañana, el nuevo Gobierno ha impulsado un amplio paquete de medidas con aumentos impositivos y ha anunciado la creación de planes para atender la emergencia social que atraviesa el país, una política que, para Werner, no alterarán las cuentas fiscales del país.



"El Gobierno ha anunciado medidas importantes que tienen como objetivo proteger a los más vulnerables (...) en un contexto en que las cuentas fiscales no se vean afectadas. Esto es que para cualquier aumento de gasto para atender estos objetivos vaya de la mano de un aumento de ingresos que lo financie de manera sana", agregó.



El economista destacó que tanto el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, como el propio Fernández, "sienten que estarán listos para empezar a tener un diálogo" con la entidad.



Alberto Fernández siempre defendió la necesidad de renegociar el pago del auxilio financiero de US$ 56.300 millones que el FMI concedió a Argentina a mediados de 2018, bajo la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), y estas negociaciones podrían iniciarse con la delegación que el organismo enviará al país austral, según confirmó el propio Fernández, aunque sin "precisión de la fecha".



El presidente afirmó la semana pasada que ve "una mirada más realista" en la nueva dirección del FMI, que desde el pasado octubre encabeza la búlgara Kristalina Georgieva, aunque matizó que "no pueden pretender cobrar en los términos que están pactados".