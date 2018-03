Fondo de Estabilización: US$ 177: aún sin destino

En noviembre los ministerio de Economía e Industria enviaron un proyecto de ley al Parlamento para transferir los excedentes del Fondo de Estabilización Energética (FEE) a Rentas Generales, bajo el argumento que dicho resguardo ya no era necesario en los montos vigentes por la nueva matriz energética y la menor dependencia de la generación hidroeléctrica.

"En función de criterios técnicos, se ha llegado a un nuevo valor óptimo del fondo. Sobre eso, que actualmente se encuentra entre US$ 80 millones y US$ 81 millones, se da un margen para que exista cierta flexibilidad y que el país no tenga problemas al afrontar este tipo de riesgos. Por eso se establece que el fondo tendrá hasta un 50% por encima de ese valor óptimo de cobertura. Por lo tanto, el fondo queda en unos US$ 120 millones", explicó la semana pasada el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, al acudir a la Comisión de Hacienda del Senado para defender el proyecto.

A junio del año pasado (las cifras no han cambiado según el jerarca) el FEE tenía US$ 297 millones. "Tener un fondo de estabilización energética de este volumen que respondía a otra realidad, se vuelve ineficiente desde el punto de vista del manejo de los fondos públicos. El costo de oportunidad de tener un dinero allí que no es necesario, no es eficiente en términos de las tasas de interés que paga el país por la obtención de recursos por otras vías", manifestó Ferreri.

De aprobarse la iniciativa del gobierno se transferirán a Rentas Generales unos US$ 177 millones. La oposición consultó al subsecretario de Economía sobre el destino de ese dinero: "se podrá utilizar solamente en una instancia presupuestal", y si es ley a la brevedad podría asignarse en la próxima Rendición de Cuentas, respondió. El ministro de Economía, Danilo Astori, había declarado el año pasado que se destinaría para la concreción de las obras de infraestructura para la nueva planta de UPM.

También los senadores blancos y colorados preguntaron por qué ese dinero no se trasladaba a una rebaja de la tarifa de UTE. Ferreri sostuvo que "lo que se obtenga del fondo no podrá sostener en el mediano y el largo plazo una baja de tarifas" porque se trata de "un monto que se obtiene de manera coyuntural" cuando el precio del servicio se fija por "aspectos estructurales".

El colorado José Amorín Batlle planteó que el dinero del FEE salió de lo "que pagaron de más" en su tarifa los clientes de UTE y "sería razonable idear una solución para que eso vuelva a quien lo pagó". Pero Ferreri le aclaró que el FEE se formaba con parte de las utilidades de UTE, que se resguardaban en años de lluvias para enfrentar sequías y no ajustar las tarifas. Al término de la sesión, ocho senadores (de nueve) votaron a favor del proyecto, que pasó al plenario.