Ford busca aumento más rápido de márgenes y dejará de fabricar algunos modelos

Ford Motor Co dio a conocer el miércoles un plan para recortar costos e impulsar sus márgenes de ganancias a un ritmo más rápido que el anunciado previamente, lo que incluye dejar de lado los modelos sedán tradicionales en América del Norte, que se han vuelto cada vez más impopulares entre los consumidores.



La segunda automotriz más grande de Estados Unidos dijo que ahora planea recortar US$ 25.500 millones en costos al 2022, en lugar de los US$ 14.000 millones que anunció a los inversores el otoño boreal pasado.



Ford dijo que ahora espera alcanzar un margen de ganancia antes de impuestos de un 8% en todo el mundo y de un 10% en América del Norte para el 2020, antes de un plazo anterior fijado para el 2022.



Las acciones de la compañía subieron un 2,16% a US$ 11,35 en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado.



Respondiendo a un cambio de preferencia de los consumidores, que se inclinan más por los vehículos utilitarios deportivos, los crossovers y camionetas pickup, Ford dijo que planea recortar su cartera de autos en América del Norte.



Ford "no invertirá en las próximas generaciones de sedanes tradicionales Ford para América del Norte", lo que incluye los modelos Fusion y Taurus, dijo la compañía.



En marzo, ejecutivos de Ford dieron a conocer ambiciosos planes para cambiar la cartera de productos del fabricante desde autos de pasajeros a utilitarios deportivos, agregar más vehículos eléctricos, además de reducir los costos de desarrollo y fabricación.



Ford Motor Co reportó un alza de sus ganancias netas porque un crecimiento de un 7% de las ventas y una menor tasa de impuestos compensaron un alza de sus costos, especialmente los de materias primas.



Ford reportó una utilidad neta de US$ 1.740 millones en el primer trimestre, o US$ 0,43 por acción, lo que se compara con US$ 1.600 millones, o US$ 0,40 por título en el mismo lapso del año pasado. Analistas esperaban en promedio ganancias de US$ 0,41 por acción.