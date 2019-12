Francia multa a Google con 150 millones de euros por abuso en su plataforma publicitaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La autoridad francesa de la competencia impuso este viernes una multa de 150 millones de euros a Google por abuso de posición dominante en la publicidad relacionada con las búsquedas, una muestra más de que la regulación del gigante estadounidense se incrementa en todo el mundo.

La Autoridad reprocha a Google que aplica reglas poco claras y cambiantes a anunciantes que desean colocar publicidades relacionadas con las búsquedas de los internautas en el motor Google.

A algunos anunciantes se les negó el derecho de tener publicidades, pues Google expresó su voluntad de no hacer publicidad para servicios de pago, cuando la información suministrada está disponible gratuitamente en otros lugares.



Google anunció de inmediato su intención de recurrir, alegando que buscaba, en sus decisiones relativas a su plataforma Google Ads, "proteger" a los internautas "contra las publicidades engañosas".



El sitio Gibmedia, cuya querella originó la investigación de la Autoridad de la competencia, "difundía publicidades para sitios Web que conducían a los usuarios a pagar por servicios en condiciones de facturación que no eran claras" argumentó Google.



Isabelle De Silva, la presidenta de la autoridad, indicó en una rueda de prensa que se trata de la tercera sanción más importante por abuso de posición dominante.



"Es perfectamente legítimo que un operador como Google tenga reglas" de acceso a su servicio de publicidad relacionado con las búsqueda en internet, dijo.



"Pero estas normas deben ser claras, y no depender de cada cliente" o aplicarse "de manera errática", agregó.

Cooperación mundial.

Según De Silva, "la posición dominante de Google es extraordinaria" en el mercado de la publicidad relacionada con los motores de búsqueda, con una cuota de mercado de entre el 90% y 100%.



"Cuando tienes grandes poderes, tienes grandes responsabilidades", afirmó, parafraseando explícitamente a Superman.



La falta de claridad sobre las normas que aplica Google a los anunciantes ha podido "frenar el desarrollo de nuevas webs innovadoras", destaca la autoridad de la competencia en su comunicado.



"Google deberá presentar en un plazo de dos meses un informe en el que detalle las medidas y procedimientos que piensa aplicar para cumplir los requerimientos", añadió el organismo.



De Silva subrayó que había "una cooperación cada vez más estrecha" entre las autoridades de la competencia en todo el mundo frente a las posiciones dominantes de algunas grandes plataformas de internet.



"Hay una cooperación cada vez más estrecha en el seno del ICN", red informal de las autoridades de la competencia en el mundo, "y en el seno del G7", aseguró.



Los reguladores estadounidenses "piden cada vez más las reflexiones" realizadas ya por los reguladores europeos, que antes que ellos ya han empezado a tratar estos temas, agregó de Silva.



"Han tomado conciencia de que pueden quedar totalmente desacreditados" si "al menos no contemplaran estos temas", puntualizó.



La Autoridad de la competencia dispone ahora de una unidad especializada para el sector digital y "varias investigaciones" sobre gigantes del sector digital "llegarán a término en 2020", advirtió De Silva.



No precisó cuáles, solo recordó que Facebook era objeto de una investigación tras la queja de Criteo, y que la Autoridad había iniciado otras por iniciativa propia.