Free shops de Brasil amplían lista de productos

El gobierno brasileño adoptó una resolución que aumenta la cantidad de productos habilitados para la venta en lojas francas, como se les llama a las tiendas libres de impuestos de ese país.

Esto implica que el gobierno del país vecino dio marcha atrás al acuerdo que se había alcanzado con el Mercosur, que establecía la limitación de mercadería a la cual no aplicaría el régimen de tiendas libres de impuestos.



Dicha norma había surgido a nivel del bloque con el objetivo de mitigar los impactos negativos en el comercio uruguayo por la llegada de las lojas francas brasileñas, así como también para eliminar diferencias de precios y proteger el comercio fronterizo de los países integrantes del Mercosur.



Carlos Loaiza, secretario general de la Cámara de Empresarios de Free Shops del Uruguay, explicó a El País que la norma alcanzada por el Mercosur debía ser internalizada en los respectivos países del bloque, pero solo Uruguay lo hizo.



Como ningún otro país lo hizo “interpretamos que Brasil entendió que no tenía por qué autoimponerse esa restricción”, explicó Loaiza.



Tras el fracaso de la restricción colectiva, Brasil adoptó una nueva norma en la que excluyó de la lista hecha por el Mercosur la mayor parte de los productos, y dejó prohibida únicamente la venta de “medios de transporte ni sus partes y repuestos; aceites y combustibles”.



Esto implica que, según la normativa brasileña vigente actualmente, las lojas francas de este país podrán vender productos de la canasta básica de consumo; animales vivos y plantas; armas y municiones; productos del tabaco y cigarrillos; maquinaria agrícola, industrial, comercial y de servicios; electrodomésticos de gran porte; materiales de construcción civil; neumáticos y tejidos, hilados y calzado.



“Es un tema muy desafiante no solo para el sistema de free shops sino para todo el mercado”, indicó Loaiza y mencionó que la cámara se encuentra trabajando actualmente junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para encontrar una salida a la situación.



“La receptividad del gobierno es mucha y se ha decidido actuar rápidamente”, señaló el secretario.



Por otro lado, el diputado por Artigas, Mario Ayala, con el acuerdo de los representantes Jorge Gandini y Richard Charamelo, solicitó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que se convoque al ministro de Economía, Danilo Astori, para “analizar la situación y plantear posibles medidas”.



Según manifestó Ayala en la solicitud, con esta reciente regulación de Brasil “vuelve la inminencia de un daño desastroso al comercio regular en las ciudades de la frontera y, por nuestra dimensión territorial, una amenaza a las actividades comerciales e industriales de todo el país”.