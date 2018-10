Empleo freelance: ¿libertad o desprotección laboral?

"Jóvenes", "libres", "independientes", "que no se comprometen", "casi mercenarios que hacen un trabajo y se retiran". Esas fueron algunas respuestas que recogió María Karlen —profesional de gestión humana freelance— al consultar cuáles eran las primeras palabras que venían a la mente al mencionar el método de trabajo autónomo, es decir sin una relación de dependencia con un empleador.

El panel "Nuevas formas de involucrar talentos" dentro del Congreso Internacional de Gestión Humana que organiza la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana (Adpugh) analizó el tema del trabajo freelance y contó con la visión del presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira.

Karlen englobó dentro de los freelance a "toda persona que trabaja por cuenta propia" y señaló que dentro de un mundo laboral cambiante, en la actualidad "crecen quienes ofrecen sus servicios de forma independiente". "Nunca sentí tanta conexión con lo que hago como ahora siendo freelance", subrayó y sostuvo que la motivación y felicidad para con el trabajo "no pasa por el tipo de contrato (dependiente o no) sino por las organizaciones y los proyectos en los que me involucro".

Entre los desafíos de estos trabajadores, la profesional de gestión humana mencionó el "desarrollar habilidades para vender y negociar nuestro trabajo, generar confianza" en quien los contrata y otras cualidades que "no se dan en ningún curso de grado o posgrado". Es así que opinó que esto "genera desafíos para el mundo educativo".

Desde el lado del empleador, destacó que pueden utilizar esta nueva modalidad de empleo para llegar a talentos a los que no podrían contratar "para estar nueve horas sentados en una silla de oficina".

Pereira dijo en su alocución que "el mundo está cambiando (con los avances tecnológicos), se viene un viento pero no sabemos la intensidad ni qué tanto debemos cubrirnos", e indicó que este proceso "puede mirarse como una calamidad, como el fin del trabajo, o como una oportunidad, todo depende de las decisiones que se tomen".

En diálogo con El País, Pereira ahondó sobre el rol de los sindicatos ante la aparición de nuevas formas de empleo, como los freelance. "Surgirán múltiples formas de trabajo, estamos obligados a pensar con amplitud qué movimiento sindical precisamos para representar a estos nuevos trabajadores, porque de lo contrario nadie los va a representar", dijo.

Pereira admitió que llegarán "nuevas modalidades de organización sindical" y pidió ser "cada vez más creativos" a los gremios para captar afiliados.

Pero aclaró que "el movimiento sindical no cambia su filosofía ideológica porque cambie el mundo del trabajo, tiene que intentar generar bienestar social para todos y que las nuevas tecnologías lejos de ser catastróficas generen mejores oportunidades para los sectores más débiles de la sociedad".

El presidente de la central sindical expresó que si no se logran organizar, estos trabajadores "tendrán debilidad a la hora de defender sus derechos mínimos como las condiciones laborales, la seguridad social, o la seguridad y salud en el trabajo".

En alusión a las nuevas modalidades de empleo, también señaló que "a veces podés tener un buen salario y no tener buena calidad de vida", retomando una idea que hace unos meses generó polémica —según consignó El Observador, dijo en un evento que quienes trabajan desde su casa "capaz ganan $ 100.000 pero son desgraciados en términos de construcción de vida" porque no se vinculan con compañeros.

"¿Hacés todo en tu casa y cuál es tu momento de generar contacto con otros, de revolucionar tu cabeza hablando con otros y ejercer actitudes solidarias?", añadió ayer.

Igualmente, el presidente del Pit-Cnt manifestó que "se han buscado (otras) formas" de lograr esos ideales que defienden los sindicatos y alentó a los jóvenes a "animarse a buscar formas de organización que los representes y al mismo tiempo generen fortalezas para defender sus derechos".