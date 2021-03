Se frenó la baja en el precio de los alquileres, ¿qué pasó y qué barrios están más caros y más baratos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En febrero, ¿qué pasó con los precios de oferta de venta de inmuebles y de alquileres respecto a diciembre y frente a cinco meses atrás? ¿Cuáles son los precios de oferta de venta más caros y más baratos? ¿Qué sucede con los precios de alquileres y de ventas al agregar un dormitorio según sea casa o apartamento?

Estos y otros datos surgen de los indicadores de Inmuebles Data, un proyecto de El País y de Inmuebles del Gallito Luis (se publican mes a mes).



En febrero el Índice Global de Inmuebles Data (que releva los avisos publicados en los portales inmobiliarios más importantes), muestra prácticamente estabilidad en la oferta de propiedades, con una leve baja de 0,14% frente a enero. En los meses previos la oferta de propiedades venía aumentando. Respecto a septiembre, en febrero había 4% más propiedades en el mercado inmobiliario.



Hay diferencias entre casas y apartamentos, pues mientras la oferta de casas cae en los últimos cinco meses un 2% la oferta de apartamentos sube un 5%.

Precios de venta.

El Índice de Precios de Ventas de Inmuebles Data arroja que los valores de la oferta en dólares de propiedades bajaron 2% en febrero respecto a septiembre. Al comparar febrero frente a enero el descenso fue de 0,24%.

El índice para apartamentos refleja estabilidad (apenas baja 0,01%) en febrero frente a enero y una baja de 0,84% respecto a septiembre. En cambio, el índice de precios para casas se reduce 0,12% en febrero frente a enero y 4,98% respecto a septiembre.

El precio promedio por metro cuadrado (m2) de inmuebles ofertados en Montevideo era de US$ 2.479 en febrero frente a US$ 2.473 en enero y US$ 2.490 en septiembre.



Los valores varían si se trata de un apartamento (US$ 2.643 el m2) o de una casa (US$ 1.723 el m2).



El valor teórico promedio de un apartamento de 64 m2 era de US$ 169.152 en febrero. Esa superficie fue la promedio de compra-ventas informada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2019 (último disponible) y ha variado poco en los últimos años (era 67 m2 en 2017).

En tanto, el valor teórico promedio de una casa de 174 m2 era de US$ 299.802 (también la superficie se tomó de las compra-ventas del INE).



Al observar lo que sucede con las ofertas de ventas por barrios, el precio promedio del m2 más caro está en Puerto Buceo (US$ 3.736 el m2), seguido de la zona del Club de Golf (US$ 3.722 el m2) y Barra de Carrasco (US$ 3.342 el m2). Los barrios con ofertas a menor precio son: Peñarol (US$ 659), Punta Rieles (US$ 678) y Las Acacias (US$ 702)

Precio de los alquileres.

El Índice de Alquiler de Inmuebles Data da que el precio promedio de los alquileres ofrecidos en Montevideo interrumpió en febrero una racha de cuatro bajas consecutivas al subir 1,8% frente a enero. De todas maneras, respecto a septiembre acumula una caída de 14%.

El índice para apartamentos refleja una suba de 2,5% en febrero frente a enero y una reducción de 9,46% frente a septiembre. El índice de precios de alquiler para casas tuvo un alza de 1,54% en febrero frente a enero y baja 18,01% respecto a septiembre.



El precio promedio de inmuebles en alquiler en Montevideo era de $ 33.305 en febrero frente a $ 32.719 en enero y $ 38.774 en septiembre.



Esos valores varían si se trata de un apartamento ($ 29.316) o de una casa ($ 71.960).



Para alquileres de apartamentos, los barrios con mayor valor son Punta Gorda ($ 95.829 promedio por mes), seguido por Golf, Barra de Carrasco (ver gráfico). En tanto, los más económicos son Punta Rieles ($ 9.066), Jardines del Hipódromo, Nuevo París.

En alquileres de casas, los barrios más caros son: Carrasco ($ 173.393 por mes), Punta Gorda ($ 156.703) y Punta Carretas ($ 155.286). En cambio, los más baratos son: Manga ($ 13.087 por mes), Piedras Blancas ($ 14.202) y Villa Española ($ 14.328).

Ahora, ¿qué precios promedio se piden para alquilar en Montevideo según cantidad de dormitorios en casa y apartamento? El análisis de Inmuebles Data de El País muestra que los precios son mayores para casas que apartamentos en propiedades con mayor cantidad de dormitorios. Cuando la propiedad tiene menos de 3 dormitorios siempre es más alto el precio solicitado para apartamento que para casa