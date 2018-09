Fuerte aumento de inversión presentada

En los primeros ocho meses del año, tanto la cantidad como el monto de proyectos de inversión presentados para recibir los beneficios fiscales que prevé la ley de Inversiones tuvieron un fuerte aumento.

Según los datos divulgados ayer por la Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre enero y agosto se presentaron a la Comisión de Aplicación (Comap) de la ley de Inversiones 398 proyectos para ampararse en los beneficios tributarios, eso es 82% más que en igual período de 2017. El 91% de los proyectos es de empresas instaladas y el 9% a nuevas. A su vez, 35% son de grandes firmas y 65% de pymes.

En monto, esos proyectos planean invertir US$ 1.279 millones, un 257% más que en igual período del año pasado.

La inversión es una de las patas de la economía que el gobierno intenta revitalizar, ya que cayó en los últimos años. Por eso realizó cambios en las condiciones que se tienen en cuenta para acceder y ponderar los beneficios que se otorgan.

La Unasep comparó el empleo que se comprometen a generar en los proyectos, las exportaciones, la inversión en producción más limpia y la inversión en investigación, desarrollo e innovación con los mismos compromisos en enero-agosto de 2017.

Así, los proyectos prevén generar 2.020 empleos frente a 1.324 de enero-agosto de 2017. También estiman aumentar exportaciones en US$ 338,5 millones frente a US$ 51,5 millones de igual período del año previo. En producción más limpia se comprometen a invertir US$ 173,9 millones frente a 112,8 millones de ocho meses de 2017 y investigación desarrollo e innovación US$ 46,3 millones respecto a US$ 3,9 millones.

En una presentación sobre esas modificaciones en mayo, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, señaló que se analizaron los diversos factores que los empresarios toman en cuenta a la hora de definir una inversión, para implementar cambios que fomenten un mayor nivel de empleo. En ese proceso de captación de inversiones no solo incide "el valor del tipo de cambio o de un impuesto puntual", aclaró Ferreri.