Fuerte demanda en emisión de deuda para mejorar carreteras en el mercado local

Ayer fue el primer día de suscripción de los títulos de la emisión subordinada del Fideicomiso Financiero Corporación Vial I (CVU I) a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

La demanda por los tramos competitivos en Unidades Indexadas (UI) y Unidades Previsionales (UP) duplicó el monto ofertado, mientras que la triplicó en el tramo en dólares. Desde esta mañana (a partir de las 10 horas) y hasta el miércoles 23 de junio a las 14 horas se recibirán ofertas para el tramo no competitivo, que se encuentra dirigido únicamente a pequeños ahorristas.

Según un comunicado emitido de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND, propietaria de la CVU) y la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A (Conafin-Afisa), “la demanda del primer día es la que fija los precios para las ofertas del mercado minorista. Los rendimientos determinados por el mercado para las diferentes series fueron 2,57% en UI, 1,83% en UP y 3,14% en dólares”.

Asimismo, el comunicado agregó que hoy comenzarán a recibirse ofertas por los remanentes de colocación exclusivamente en el mercado minorista. “Se espera que la mayor demanda se dirija a la serie en dólares que tiene un saldo de colocación de US$ 10,5 millones”, señaló.



El programa total de emisión es por un monto de US$ 150. millones y tal como lo anunció El País el pasado 9 de junio, está compuesto por tres series. La primera (Serie I-S) emitida en UI por un monto total equivalente a US$ 75 millones con un cupón fijado de 2,75%. La segunda (Serie II- S), es emitida en UP por un monto total equivalente a US$ 45 millones con un cupón fijado de 2% y la tercera (Serie III-S) en dólares por un total de US$ 30 millones con un cupón fijado de 3,1%.

Semanas atrás el Banco Central (BCU) autorizó esta emisión, la que es una de las mayores en el mercado de capitales uruguayo este año. El dinero recibido por CVU se destinará a obras en rutas.



LEl fideicomiso de CVU tiene como fiduciario a Conafin-Afisa y según había dicho fuentes del mercado financiero había un “gran apetito” de los inversores institucionales por este instrumento y sus distintas series, lo que se confirmó ayer con la alta demanda que tuvo.