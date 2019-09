Fuerte demanda por fideicomiso de Ferrocarril Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La demanda por los certificados de participación del Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central entre inversores institucionales voló ayer y alcanzó a 6.006 millones de Unidades Indexadas (UI, equivalente a US$ 699,1 millones) para una oferta de 2.850 millones de UI. Se trata de la mayor emisión de un privado (lo hace la CAF-Banco de Desarrollo a través de su administradora de activos) en este año.

Es un “producto validado por las AFAP”, ya que incluso los “analistas de las AFAP sugirieron modificaciones” al prospecto preliminar de emisión, dijo a El País, Diego Rodríguez socio de Gastón Bengochea & Cía. Corredor de Bolsa.



El fideicomiso emitirá certificados de participación por 3.000 millones de Unidades Indexadas (UI) a la inflación -unos US$ 350 millones- a 20 años de plazo. De ese monto, 150 millones de UI (unos US$ 17 millones) se reservaron para el tramo de pequeños ahorristas que tiene tiempo para suscribirse hasta el lunes y se puede entrar con un mínimo de 10.000 UI (unos $ 42.850).



El rendimiento esperado es variable, en el entorno de 5,5% anual. Tendrá pagos de intereses trimestrales desde el comienzo y amortizaciones trimestrales a partir del cuarto año. Además tiene una opción de rescate en el año cuatro a precio 100 (bajo determinadas condiciones).



Rodríguez señaló que al estar validado por las AFAP “da ciertas garantías” para que el inversor minorista ingrese. Además, hay un “potencial de revalorización del activo”, agregó.



Los títulos tienen una calificación de BBB (uy) para CARE Calificadora de Riesgo y de BBB+ para Fix SCR Uruguay (filial de FitchRatings).



El proyecto del Ferrocarril Central es mediante Participación Público-Privada (PPP), lo que supone que el privado se encarga del diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de las vías férreas que van de Montevideo a Paso de los Toros.



El consorcio Grupo Vía Central, conformado por Sacyr (de España, 40% del total), NGE (de Francia, 27%), Saceem (de Uruguay, 27%) y Berkes (de Uruguay, 6%), es el encargado del proyecto. Se estima que la obra llevará 36 meses y la puesta en servicio otros tres meses.



El proyecto tiene un costo estimado de US$ 1.100 millones y además del fideicomiso se financiará con créditos de la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, bancos comerciales más fondos propios y otros créditos menores. El principal interesado en el tren es UPM.