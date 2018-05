Fuerte demanda por título de deuda en UI

Ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) licitó una Nota del Tesoro en UI con vencimiento en 2022 por 250 millones de UI (US$ 31,02 millones) y recibió una demanda de casi el triple: 741,14 millones de UI (US$ 91,95 millones).

Finalmente el MEF adjudicó lo que tenía previsto, 250,4 millones de UI (US$ 31,06 millones).

Eso sí, debió pagar un rendimiento mayor al que venía abonando por este título, de 3,24%. En las anteriores licitaciones de esta nota había abonado 2,83% (en marzo) y 2,59% (en enero).

En el gobierno hubo satisfacción con el resultado —más allá de la suba de la tasa de interés— porque se da en un contexto de alza del dólar (y por ende mayor preferencia de inversores por esa moneda) y de turbulencias en Argentina.

En lo que va del año, el MEF colocó deuda en el mercado local por un total de 2.707,7 millones de UI (US$ 335,9 millones).

De ese monto, 1.050,8 millones de UI (US$ 130,4 millones) corresponden a la Nota del Tesoro con vencimiento en 2022. A su vez, 979,7 millones de UI (US$ 121,5 millones) al título que vence en 2020, 383,1 millones de UI (US$ 47,5 millones) al que caduca en 2025 y 294,1 millones de UI (US$ 36,5 millones) al que llega a 2030 (la suma de estas cifras pueden no coincidir exactamente con el total debido al redondeo).

Según el último reporte de deuda de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, la previsión de emisión de títulos este año alcanza a US$ 2.700 millones. En el mercado local ya se alcanzó a US$ 335,9 millones y a eso se suma el bono global en dólares con vencimiento en 2055 por US$ 1.750 millones que colocó en abril, por lo que le restan financiar en los mercados otros US$ 614,1 millones.

Además, el gobierno prevé comenzar a emitir en una nueva unidad a partir del segundo semestre del año, como es el caso de la Unidad Previsional que cotiza según la evolución del Índice Medio de Salarios Nominales.