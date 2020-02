Fuerte suba del precio spot de la energía eléctrica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el primer mes del año, Uruguay registró una “fuerte suba del precio spot” del mercado eléctrico, según informó la consultora especializada en temas de energía, SEG Ingeniería.

¿Qué es el precio spot? Es “el costo marginal de generación en cada hora”, es decir, “representa el costo de generación de la máquina mas costosa que esté generando en el sistema eléctrico en ese momento”, según explicó la consultora.



En enero de este año, el precio spot se cuadriplicó si se lo compara con lo que fue el mes anterior al llegar a los US$ 76,82 por megavatio hora (MWh).



Desde SEG manifestaron que “generalmente ocurre que el precio spot se incrementa durante el verano debido principalmente al aumento de demanda” dado que suele llover menos y las temperaturas son mayores.



Esa falta de lluvias fue señalada por la consultora como el principal motivo del “fuerte incremento en el precio marginal de la energía eléctrica”, dado que hubo menos aportes hidroeléctricos al sistema.



Por otro lado, desde SEG dijeron que las centrales térmicas uruguayas no pueden usar el gas natural de Argentina, debido a una “situación particular”. Eso también impulsó -junto a menores aportes hidroeléctricos- “que los precios spot del mercado eléctrico” hayan subido de esa forma en enero. En el último año móvil se registró un precio spot promedio de US$ 13,4 por MWh.