Futuro presidente de la CND partidario de abrir parte del capital accionario en la Bolsa

El designado presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Carlos Enciso, se mostró partidario de abrir parte del paquete accionario de la entidad -por ley los privados podrían adquirir hasta el 40%, aunque hoy es 100% del Estado- a inversores a través de emisiones en la Bolsa de Valores y sostuvo que es una buena opción para repatriar capitales.

“Debemos verlo con la futura ministra (de Economía, Azucena Arbeleche). Si fuera por mi creo que (abrir parte del paquete accionario de la CND) es algo que le daría otro dinamismo a la sinergia público-privada y para repatriar capitales”, dijo y agregó que esto último “es un objetivo del nuevo gobierno”.



Entrevistado en el programa Quién es Quién de Diamante FM y TNU, Enciso indicó que “habrá que ver con los técnicos” cómo diagramar esto, no descartando que quienes inviertan a través de este mecanismo puedan tener una exoneración impositiva.

La CND es una persona jurídica de derecho público no estatal creada en 1985. Con el correr de los años han mutado sus funciones, realizando en la actualidad entre otras tareas la de asesorar a intendencias, ministerios y empresas públicas para financiar obras.



“Hay cosas interesantes para mejorar y consolidar. También habrá que darle atención a nuevos proyectos que puedan volcarse al interior del país y al desarrollo de micro regiones. Es parte de lo que este gobierno quiere impulsar, no olvidarse del desarrollo de la infraestructura en el interior”, expresó el futuro presidente de la CND.



Asimismo, manifestó que cuando el Instituto Uruguay XXI -agencia de promoción de inversiones- realiza giras por países extranjeros deberían sumarse a la delegación intendentes y autoridades de la CND “para decirles (a los potenciales inversores) que el Estado puede ser su socio, sea como accionista o estructurando un fondo”. En ese sentido, subrayó que “atando puntas hay muchas cosas para mejorar la gestión”.



Como atractivo para captar esos capitales, Enciso señaló que se trata de una inversión “segura en cuanto a la rentabilidad, porque no va a haber una quiebra (de la CND) y porque en esa estructuración puede haber parte de una concesión o de una obra pública, que hoy son financiadas por los Ministerios”.