Ganancia de 10% para ahorristas en parque eólico

Una asamblea de accionistas del parque eólico Valentines (Areaflin S.A.) —80% es de pequeños ahorristas e inversores institucionales y 20% de UTE— resolvió ayer por unanimidad repartir todos los dividendos que dejó el primer año de operación de este desarrollo.

La utilidad que generó el emprendimiento fue de US$ 5,4 millones dijo ayer el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla.

Así a 10.054 inversionistas que aportaron US$ 44 millones en diciembre de 2016 (US$ 20 millones de ahorristas minoristas y US$ 24 millones de inversores institucionales) para comprar acciones de Areaflin, les corresponderán US$ 4,32 millones. Eso implica 9,8% de retorno sobre el capital invertido, que está "de acuerdo al valor esperado", dijo Casaravilla a El País.

El presidente de UTE recordó que por ejemplo, hay 600 pequeños ahorristas que pusieron US$ 100. "Que haya pasado es un hito y se genera un legítimo ahorro popular", agregó.

Los dividendos serán distribuidos sobre fines de mayo.

Hoy la acción de Areaflin S.A. "cotiza a 133% y cuando el ahorrista entró lo hizo a 100%" y ese alto precio se explica porque "nadie está vendiendo prácticamente, porque la gente lo quiere conservar", indicó Casaravilla.

Es que recibe por ese papel "un retorno de 10% y ¿qué otro instrumento da hoy 10%?", se preguntó retóricamente.

Según Casaravilla "esto tiene que salir muy bien, va la imagen de UTE atrás y el resultado para nuestros socios".

Agregó que otros dos parques eólicos (Pampa y Arias) que se financiaron con la modalidad de fideicomiso financiero también con participación de pequeños ahorristas, van a repartir utilidades en "poco tiempo" en el caso de Pampa y sobre fin de año en el caso de Arias.

Respecto a Areaflin S.A. dijo que la perspectiva es seguir repartiendo utilidades en forma anual "si bien podemos considerar hacer una entrega parcial a mitad de ejercicio", pero es un mecanismo engorroso.

El otro compromiso es que "en dos o tres años, quizás cuatro, se va a poner la disponibilidad de repartir capital" para aquellos ahorristas que lo deseen.

"Cambiamos la matriz energética, el 34% de la energía la desarrollaron técnicos de UTE, hay ahorro popular, esto cierra por todos lados", concluyó.