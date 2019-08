Ganancias de Disney no cumplen pronóstico debido a altos costos por plataforma video

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Walt Disney Co. informó ayer martes de una baja de las ganancias más profunda que lo esperado por Wall Street, porque la compañía invirtió dinero en el negocio de transmisión de video que está creando para desafiar a Netflix.



Las acciones de Disney, que han subido un 27% este año y alcanzaron un máximo histórico la semana pasada, cayeron un 5% en las operaciones tras el cierre regular a 135 dólares.



Excluyendo ciertos ítems, Disney ganó US$ 1,35 por acción, analistas esperaban en promedio beneficios de US$ 1,75 por acción, según datos de IBES de Refinitiv.



Disney, propietario de ESPN, de un estudio de cine y parques temáticos de todo el mundo, está invirtiendo en plataformas de medios digitales para competir con Netflix Inc. Los costos de instalar servicios en línea afectarán las ganancias durante varios años, dijo la compañía.



La mayor apuesta digital de Disney, un servicio de suscripción familiar llamado Disney+, debutará en noviembre. Los espectáculos orientados a adultos se concentrarán en Hulu, que Disney ahora controla.



La unidad del consumidor e internacional informó una pérdida operativa de US$ 553 millones, mayor a los US$ 441 millones que los analistas esperaban y los 168 millones de dólares de un año antes, por la consolidación de Hulu y el gasto en Disney+ y el servicio de streaming de ESPN.



Una serie de películas de gran éxito, en especial "Avengers: Endgame", el filme más taquillero de todos los tiempos, además de la incorporación de las redes de cable compradas a Twenty-First Century Fox Inc ayudaron a aumentar los ingresos a US$ 20.200 millones.



"Endgame" aumentó las ganancias del estudio de cine a 792 millones de dólares, junto con los éxitos "Toy Story 4" y "Aladdín".



En base a Reuters