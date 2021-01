Gasoil en Uruguay: es el cuarto más caro de América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precio internacional del gasoil, a fines del año 2020, llegó a un máximo de US$ 1,93 el litro en Hong Kong, mientras que en Uruguay el precio a fines de diciembre fue de US$ 0,96 el litro, lo que significó que es el cuarto país de América Latina con el gasoil más caro y el 64º del mundo.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por la consultora especializada en temas energéticos, SEG Ingeniería, en base a las cifras proporcionadas por Global Petrol.



En América Latina, el país que paga el gasoil más caro es Cuba (US$ 1/litro), seguido de México (US$ 0,97/litro), Jamaica (US$ 0,96/litro), Uruguay (US$ 0,96/litro) y Perú (US$ 0,84/litro).

Los países vecinos, Brasil y Argentina, pagan US$ 0,68/litro y US$ 0,77/litro, respectivamente.



Entre los países de América Latina que pagan el gasoil más barato se ubicaron Ecuador, Bolivia, Puerto Rico, Panamá y Guatemala.

A nivel mundial, el gasoil más barato lo paga Irán (US$ 0,12/litro) y el más caro lo paga Hong Kong (US$ 1,93/litro).



En Uruguay, a mediados de noviembre, la Unión de Vendedores de Nafta exhortó al gobierno a “realizar los mayores esfuerzos en lograr un gasoil a precio competitivo, en sintonía con los valores de la región y del mundo”. Días atrás, en la definición del ajuste tarifario, el gobierno decidió no aumentar los precios del gasoil.