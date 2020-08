Lo que gasta Uruguay por no tener acuerdos y lo que se ahorra por estar en Mercosur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para las ventas al exterior de Uruguay, “los aranceles a las importaciones aún se presentan como un obstáculo” y en 2019 “pagó por concepto de aranceles asociados a exportaciones de bienes unos US$ 337 millones” según estimaciones de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Instituto Uruguay XXI.

Aún así, “casi 60% de lo exportado en bienes por Uruguay ingresa con arancel cero en destino”, indicó el informe “Condiciones arancelarias de acceso de los principales bienes exportados por Uruguay”.



Esto se debe a que “casi el 30% de las exportaciones uruguayas de bienes se realizan bajo alguno de los 18 acuerdos comerciales” del país, añadió.

“China fue el principal destino de exportación en 2019 y también el mercado al cual se le paga el mayor monto (US$ 184,4 millones), o sea el 55% del total pagado por concepto de aranceles. Asimismo, casi el 80% de los productos exportados a China ingresan con arancel”, señaló el informe de Uruguay XXI. Lo siguió la Unión Europea a la que se le pagaron US$ 59,3 millones de aranceles (18% del total), con 22% de los productos vendidos allí que pagan arancel.

En tercer lugar se ubicó Estados Unidos con US$ 23,6 millones pagados en aranceles (7% del total) y el 55% de los productos exportados que están gravados por arancel. En tanto a la Federación Rusa se le abonaron US$ 14,9 millones (4% del total) en aranceles y a Argelia US$ 11,4 millones (3% del total). A su vez, 99% y 100% de los productos exportados a esos destinos respectivamente están sometidos a arancel.



Por producto, la carne es la que paga más aranceles con US$ 205 millones (61% del total) en 2019. Lo siguen los lácteos con US$ 30 millones abonados y la soja con US$ 23,3 millones.

El informe destaca que “dentro de la estrategia de inserción económica internacional de Uruguay, un aspecto clave son las condiciones de acceso” a los mercados para los “principales productos de exportación” que “tradicionalmente enfrentan mayores medidas proteccionistas, por pertenecer al sector agrícola”. Por ello, “la firma de acuerdos comerciales resulta clave para fortalecer la competitividad de las exportaciones”, añade.

“Cabe destacar que el Mercosur es actualmente el principal acuerdo comercial del que Uruguay forma parte. La participación en este bloque comercial supone un ahorro estimado de US$ 215 millones por concepto de aranceles en 2019, lo que representaría un 66% de aumento en el pago de aranceles anuales. Esta estimación muestra que ningún acuerdo por sí solo puede compensar las pérdidas que implicaría la pérdida de preferencias arancelarias en el Mercosur”, concluye.