Gigante para 23 mil teus impulsado con gas natural licuado

La empresa naviera francesa CMA-CGM una de las cuatro o cinco más grandes del mundo acaba de botar en astilleros de China el portacontenedores más sobresaliente del mundo, primero por su enorme capacidad de contenedores y luego por ser el primer navío de sus características totalmente propulsado a gas natural licuado (LNG).

Se trata del “CMA-CGM Jacques Saade“ un portacontenedores de 23 mil teus, 400 metros de largo y 61 metros de ancho. Hasta ahora no ha sido divulgado su calado, pero suponemos que anda por los 14/15 metros.

El acontecimiento tuvo lugar en el astillero Shanghai Jiangnan-Changxing Shipyard, el que fue presenciado por Rodolph Saadé, Presidente y Jefe Ejecutivo del Grupo CMA-CGM, oficiales ejecutivos chinos, directivos del astillero chino y hombres de negocios invitados por los franceses.



Este suceso y también anteriores nos trae a la memoria aquel recordado libro del peruano Ciro Alegría, “El mundo es ancho y ajeno” que leímos en nuestra mocedad, porque ya no es ni tan ancho y menos ajeno pensando en el tamaño de estos barcos cuya capacidad de carga equivale a la de 30 barcos de hace apenas 40 años y su tecnología supera nuestra imaginación. Son barcos que acercan los continentes y acortan los tiempos, su ritmo de carga y descarga es el mismo en cualquier puerto, no se puede ser diferente y con ello nos sumergen en la globalidad. Tenemos que ponernos en su línea de modernidad. Pero también nos habla de un mundo de avances mecánicos y electrónicos acelerados que apenas si nos da tiempo de asimilar sus productos porque mas pronto surge el sustituto; vivimos en un mundo apretando botones que comparado con lo que teníamos en los años 1940 cualquier mortal de hoy estamos haciendo magia con petacas que rascamos de nuestros bolsillos. Y no es un mundo ajeno porque la pantalla hoy nos conmueve poniendo en escena imagenes dramáticas de sucesos a apenas diez minutos de ocurrido. La aparición de este gigante de los mares que cuenta con múltiples sensores inteligentes de todo lo que ocurre a bordo, que si es de alerta lo hace con prudente antelación, nos estimuló a echar estos párrafos. Pero nos llena de satisfacción saber que este barco va a consumir en sus motores Gas Natural Licuado lo cual lo convierte en un barco “verde”, cero contaminación. Sin duda, una valiosa y acaso la más alta contribución de la industria marítima a favor del medio ambiente porque lo pone por delante de la nueva ordenanza de la OMI que a partir del próximo 1º de enero de 2020 todos los barcos del mundo dejarán de consumir combustible (bunker) con 3.5% de contenido de azufre y pasaran al tipo 0.5%, o sea medio por ciento. En los informativos de consultores internacionales hemos leído que otras empresas estan preparándose también para el consumo de GLN como por ejemplo MOL y algunos cruceros de turismo.



Este punto específicamente no se trata de competencia comercial sino responsabilidad empresarial frente a la comunidad que en definitiva actuará a favor de la humanidad mejorando el medio ambiente que respiramos.



De todas maneras, ir dentro de 72 días a un consumo de combustible que pasará de 3.5% de contenido de azufre a uno que solo tenga el 0.5% es un avance que debiéramos agradecer y tomarlo como el mejor regalo del año 2020.

Avances

Sin duda, el Grupo CMA-CGM ha invertido en este proyecto algo más que la mera construcción de 9 barcos portacontenedores que por supuesto demanda una enorme cifra, sino que ha apostado a una línea comercial con grandes proyecciones de crecimiento que es la conexión china-Asia-Europa con barcos de avanzada tecnología para prestigio de ese socio comercial y la empresa francesa.

Innovaciones

Estos nueve barcos portacontenedores dispondrán en su Puente de Mando lo último en tecnología electrónica entre los cuales se cuentan dos que llaman la atención por su innovación: en la pantalla aparece la imagen de un sistema optimizado que predice la posición en navegación del barco en los siguientes tres minutos o sea que se adelanta a lo que va a pasar y la otra notable innovación es un ojo mágico o inteligente que proyecta en pantalla a vuelo de pájaro en la pantalla una vision de todo lo que hay alrededor de la nave lo cual ofrece al capitán y a los oficiales la información precisa de su situación en ruta cercana al puerto. El barco también está equipado con un sistema inteligente para manejar la ventilación de los contenedores refrigerados en la bodega.



Futuro

Seguramente esta nave no vendrá a Montevideo, aunque no podríamos afirmarlo. El mundo vive en un permanente cambio, pero sí estamos seguros que estos enormes navíos desplazarán de sus actuales servicios a los containeros de 12/15 mil teus hacia otros tráficos y ahí podría estar el Atlántico Este con dos puertos cantados con calados de 13/14 metros.