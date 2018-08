Gobierno admite restricción en inversión por PPP para el próximo período

El gobierno admitió que quien asuma el mandato en el próximo período estará restringido para lanzar nuevos proyectos de inversión bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP).

La demora en la aprobación de obras de infraestructura bajo PPP, como el ferrocarril y varias carreteras, dejará al próximo gobierno con escaso margen para lanzar un nuevo paquete de proyectos para ejecutar bajo esta modalidad, había informado El País el pasado 16 de julio.

Esa norma dispuso en su artículo 62 dos topes: uno es de 7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el total de "pasivos firmes y contingentes" que se originen por PPP (calculado a valor presente neto), y otro es de 5 (cinco por mil) del PIB para "los compromisos anuales con los contratistas privados". En ambos casos se considera el PIB del año inmediato anterior.

"Los dos topes se estarían alcanzando si se concretan todos estos proyectos en la vuelta. Aparentemente así será, porque son proyectos que están licitados, que vienen lentos en la concreción por un tema más de burocracia, pero es muy probable que se concreten", había dicho a El País la directora de Asesoramiento Financiero de la consultora KPMG, Magdalena Perutti.

Ahora, el propio gobierno confirmó la restricción de este mecanismo que enfrentará la administración que asuma el 1° de marzo de 2020. La PPP es utilizada para que el Estado no tenga que asumir de una vez el costo de la inversión.

En la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de Diputados —que trata el proyecto de ley de Rendición de Cuentas— el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri admitió que "si se quiere agregar nuevos (proyectos por PPP), habrá que discutir el tope previsto o, según el devenir del crecimiento de la economía, también se puede generar un aire para avanzar en nuevos proyectos".

Para elevar el tope previsto de inversión bajo la modalidad PPP, la única forma es modificar la ley.

Ferreri explicó que "tenemos algunos corredores viales que, seguramente, van a ser firmados en el segundo semestre de este año y podrán comenzar las obras el año que viene. En algunos casos, esos corredores viales serán firmados en el año 2019, y lo más probable es que las obras comiencen en 2020. Seguramente, los proyectos educativos terminen de ser firmados en 2019; ese año comenzarán las obras, pero serán ejecutadas, sobre todo, en el año 2020. Hoy por hoy, no estamos pasados del límite del 7% (del PIB). Probablemente, cuando se adjudiquen todos los proyectos, estaremos bordeando ese monto".

El subsecretario señaló que "cuando elaboramos la cartera de proyectos a realizarse por el mecanismo de PPP, teníamos —todavía la tenemos— determinada expectativa de avance de los contratos. Ahí ha habido diversas opiniones públicas, de distintos actores, vinculadas con los plazos y con si estos han sido buenos o malos".

La directora de Asesoramiento Financiero de la consultora KPMG había afirmado que "el mecanismo de por sí es lento en cualquier parte del mundo y no solo en Uruguay. Sin perjuicio de ello, creemos que hay tiempos en el período de análisis de oferta y cierre de contratos que deberían intentar reducirse".

Ferreri recordó que "el Reino Unido, país pionero en el mecanismo de PPP, demoró 10 años en sacar el primer proyecto PPP, después de que estuvo la normativa aprobada. Uruguay lo sacó en muchísimo menos tiempo".

"En verdad, hicimos esto porque entendimos que era una buena forma de superar restricciones fiscales puntuales para avanzar en la construcción de infraestructura para el país. Seguramente, en muchos casos, estos proyectos comenzarán a construirse muy cerca de la finalización de este período de gobierno; muchos se estarán construyendo y se inaugurarán en otro período. Entonces, a la hora de lanzar los proyectos, no nos motivó el cronograma de los períodos de gobierno, sino la necesidad que había con respecto a esa infraestructura", añadió el subsecretario.

Según KPMG en todos los procesos de PPP se presentó más de una oferta (tres en promedio) y el monto ofertado por los licitadores mejoró el tope que el país estaba dispuesto a pagar por la obra —si el Estado pretendía abonar hasta 100, se ofertaron en promedio 92,6.

¿Cómo funciona este mecanismo?

El proceso para adjudicar un proyecto de PPP incluye una etapa inicial donde se define la obra y se analiza la viabilidad de hacerla por esa vía, luego se hace un llamado a licitación, y posteriormente los equipos técnicos del gobierno definen la propuesta más favorable y se procede a negociar el contrato.



¿Cómo funciona? Por ejemplo, en una obra vial bajo la modalidad PPP, el privado se encarga de construir, rehabilitar, mantener y financiar el circuito vial y el Ministerio de Transporte le pagará una compensación económica por ello. Esa compensación se paga por "disponibilidad" —si la ruta no está en las condiciones que debería, no se abona— y se comienza a desembolsar el dinero una vez que la obra está concluida.



Eso hace que si se está cerca del tope previsto en la ley, hasta que no comiencen los pagos de algunas obras (y por ende se empiece a achicar la deuda contraída por el Estado), no se pueden incluir nuevos proyectos.



El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, ha manifestado en varias oportunidades que los tiempos establecidos en la ley de PPP no van en línea con las necesidades a nivel de infraestructura del Uruguay. "Si nos lleva cuatro años para cada PPP no le sirve al país, tiene que tener un razonable tiempo de desarrollo", había dicho en el Parlamento en julio del año pasado. Rossi es partidario de crear una agencia especializada que centralice el análisis de los proyectos de PPP.