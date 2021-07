Gobierno busca extender moratoria al fracking y “blindar a Uruguay”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gobierno informó ayer que se encamina a aprobar una moratoria por entre ocho a 12 años más del fracking (fracturamiento hidráulico masivo), un método de explotación que se utiliza para detectar la presencia de hidrocarburos en el subsuelo.

Según explicó en diálogo con El País el subsecretario de Industria, Energía y Minería (MIEM), Walter Verri, el objetivo es poder “blindar a Uruguay” de futuras oportunidades que puedan presentarse en el país para practicar esta técnica de exploración.



“El país está libre de fracking y queremos que siga estándolo, esa es la decisión del gobierno porque sentimos que debemos defender el Uruguay Natural”, explicó Verri.

La noticia fue publicada en Twitter por el subsecretario de Ambiente (MA), Gerardo Amarilla y reproducida por el ministro de esa cartera, Adrián Peña. Ambos señalaron que el gobierno se encamina a aprobar una moratoria por 10 años más del fracking y afirmaron que la decisión “se logró en diálogo e intercambio con el MIEM”.



Sin embargo, de acuerdo con Verri, la moratoria “aún no está cerrada”, aunque señaló que esperan que sea por un “plazo largo”, que puede oscilar entre los ocho a los 12 años.



La iniciativa de promover una nueva moratoria surge a partir de un largo proceso, dado que hace tres años en Uruguay se votó una moratoria que establece que no se puede realizar esa práctica hasta que no esté resuelto por ley. Esa moratoria aprobada en 2018 vence el próximo mes de diciembre, por lo que el gobierno debía resolver este año si continuaba con esa medida o no.

Junto con la aprobación de la moratoria en 2018, se creó también una comisión técnica formada por integrantes del MIEM, el MA y las organizaciones sociales, cuyo objetivo era elaborar un informe en profundidad sobre esta práctica.



“Estamos esperando el informe técnico y una vez que lo tengamos lo vamos a remitir al Parlamento y en acuerdo con el presidente de la República, va ir acompañado con el proyecto de ley de moratoria por un período más largo (que el actual) para poder establecer un blindaje al fracking en Uruguay”, explicó Verri.



De acuerdo con el subsecretario si bien es importante remarcar que en el país “no hay riesgo ni amenaza de fracking en el corto, mediano y largo plazo”, desde el gobierno buscan dar una señal de compromiso fuerte con el medio ambiente y los compromisos internacionales asumidos.