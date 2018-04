Gobierno chileno anuncia plan de ahorro fiscal de unos US$ 500 millones en cuatro años

El ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, anunció el miércoles algunas medidas para rebajar los gastos del sector público que permitirán un ahorro de unos US$ 500 millones durante los cuatro años del gobierno de Sebastián Piñera.



A mediados de marzo, el jefe de las finanzas públicas había dicho que impulsaría un plan de austeridad y reasignaciones para acotar el aumento de las erogaciones previstas para este año, tras recibir un deterioro fiscal mayor al esperado del gobierno anterior.



"Hemos planteado, y este es un objetivo compartido, que tenemos que converger a un equilibrio en materia fiscal porque hemos tenido un deterioro importante que significó una duplicación de la deuda pública en cuatro años", dijo Larraín a periodistas.



"No podemos continuar a ese ritmo", agregó.



El "instructivo de ahorro" de unos US$ 122 millones anuales incluye una serie de recortes en la compra y uso de vehículos, renovaciones de flota, gastos de viajes y publicidad oficiales, entre otros.



El cumplimiento del instructivo será supervisado por unidades fiscalizadoras dentro de cada entidad, que deberán emitir un informe trimestral de la situación.



Sin embargo, Larraín acotó que el ajuste no afectará a la población.

Para este año, el Congreso había autorizado un aumento del gasto público del 3,9 %.