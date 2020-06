El gobierno colocó el equivalente a US$ 286 millones en deuda en moneda local

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno emitió ayer un nuevo título de deuda en Unidades Indexadas (UI) a la inflación en el mercado local por el que recibió una fuerte demanda, sobre todo de las AFAP dijeron a El País fuentes del mercado.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) licitó ayer una Nota del Tesoro en UI con vencimiento en junio de 2024. El monto ofertado fue de 1.450 millones de UI (US$ 158,3 millones) y la demanda por la misma supero este monto en casi cuatro veces: 5.402 millones UI (US$ 590 millones).



Finalmente el MEF adjudicó 2.619 millones de UI (US$ 286 millones) con un rendimiento de 3,09%. Esto es casi 0,8 punto porcentual menos que lo que admitió el MEF por una nota similar (con vencimiento en 2023) el pasado 28 de abril.

Además de permitir comprar ese título con pesos o dólares (como es habitual), el gobierno aceptaba como pago el canje por otros títulos en UI (con vencimiento el 10 de junio próximo y el 29 de diciembre de 2021) y en pesos (con vencimiento el 29 de julio de 2020).



Cerca del 90% de los que adquirió el nuevo título lo hizo en base al canje por otros títulos, confirmó El País.

Los títulos que vencían (y podían entrar al canje) integran el subfondo de retiro de las AFAP (que invierte solo en títulos locales y es para aquellos próximos a jubilarse) y el plazo de cuatro años del nuevo título, calza con el interés de estas. Ello explica la alta demanda y que casi toda la emisión haya sido por canje de títulos.



Como esos vencimientos eran bastante próximos, hubo un incentivo del mercado a canjear los títulos.

Por ese motivo, esta emisión del MEF fue por un monto casi tres veces mayor al habitual para el mercado local.



“Dada la tasa nominal anual a ese plazo (10,35%), la compensación inflacionaria (’expectativa de inflación’) implícita es de 7,26% promedio anual para los cuatro años” del título dijo el economista Aldo Lema en su cuenta de Twitter.

El MEF señaló que esta Nota del Tesoro “será parte de la oferta regular de instrumentos del gobierno durante el segundo semestre del 2020”, lo que apuntala al mercado ya que puede prever que el título tendrá volumen y eso hace que sea más sencillo de vender posteriormente.



La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del MEF estimó en su último reporte trimestral que las necesidades de financiamiento del gobierno central para 2020 serán de US$ 4.649 millones.



Se espera que además de las emisiones de deuda en el mercado local, el gobierno realice una emisión por montos elevados en el mercado internacional.