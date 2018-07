Gobierno confía en radicar inversiones "de calidad"

Días atrás, la consultora internacional TMF Group dio a conocer los resultados del Índice de Complejidad de Cumplimiento Corporativo 2018, en el que de un total de 84 países relevados, Uruguay se posicionó como el décimo más complejo del mundo para realizar negocios.

Según indicó TMF Group y diversos especialistas consultados por El País en esa oportunidad, la mala posición de Uruguay en el ranking de este año se debió principalmente a la normativa implementada en materia de transparencia fiscal, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, se refirió ayer al desempeño de Uruguay en el índice, en el marco del lanzamiento de la segunda edición de la encuesta a inversores extranjeros que realiza la agencia de promoción, Uruguay XXI, con el fin de conocer la percepción de los empresarios del exterior sobre el clima de negocios local.

Ferreri dijo a El País que la dificultad en el cumplimiento corporativo puede deberse a una "cuestión de transición y no a un problema estructural".

Y agregó que los cambios normativos que Uruguay ha adoptado "no son inventos uruguayos" y que "se está cumpliendo con los estándares internacionales que la enorme mayoría de países del mundo ha adoptado".

Asimismo, para el subsecretario del MEF existe una "contracara clave" en el asunto, ligada a que si Uruguay no cumpliera con los estándares internacionales se perdería de recibir inversiones de "calidad".

"Si Uruguay fuera catalogado como paraíso fiscal, o si no cumpliera con estas medidas que han sido adoptadas por una enorme cantidad de países, no recibiríamos inversiones serias por parte de jugadores de calidad a nivel internacional. No podrían ni siquiera venir a nuestro país porque sus casas matrices se lo impedirían", explicó Ferreri.

Los dichos del subsecretario del MEF estuvieron en línea con lo manifestado días atrás por especialistas tributarios a El País. En esa oportunidad, el asesor de inversiones Diego Vallarino comentó que "los cambios a nivel regulatorio complejizan el clima de negocios, pero son necesarios".

Asimismo, señaló que la dificultad debería verse en términos de proceso, "en el corto plazo el clima de negocios se complejiza y luego deberíamos entrar en un proceso de simplificación", explicó.

No obstante, Ferreri recalcó la importancia de asegurar que la transición se realice de buena manera.

"Para Uruguay es importante cumplir con estos estándares internacionales para radicar inversión de calidad, productiva, de bienes y de servicios, pero es importante también arbitrar esa transición de la mejor manera posible", concluyó.