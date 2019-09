El gobierno lanzó una operación de emisión de deuda en dólares y recompra de bonos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes a la mañana la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció “la reapertura de sus bonos denominados en dólares estadounidenses con vencimiento final en 2031 y 2055”. Dentro de la operación, también se incluye “el inicio de una oferta de recompra de ciertos bonos en dólares estadounidenses”.

El director de WealthMan corredor de bolsa, Nicolás Coccino, explicó a El País que por un lado se reabre el título al 2055 por el que se aceptará nuevo dinero. Por otro se reabre el bono a 2031, para ofrecerles a los inversores que tienen títulos emitidos al 2022, 2024 y 2027, canjearlos por este o por el que vence en 2055.



Los resultados de la primera operación se conocerán esta tarde, y los detalles de lo demás serán presentados por el MEF el miércoles a la mañana.



Coccino comentó que el mercado esperaba una emisión del gobierno uruguayo atendiendo las previsiones para este año del MEF en materia de deuda. En principio se trabajó para emitir en moneda local o en Unidades Indexadas (UI) en los mercados internacionales, pero las elecciones PASO en Argentina afectaron a todos los mercados emergentes, y se prefirió una colocación en dólares para asegurar una mayor demanda.



En los últimos días otros emergentes habían salido a emitir deuda en los mercados e incluso Ecuador está realizando una operación de este tipo hoy.



Según las estimaciones que maneja el mercado, la colocación de dinero del bono a 2055 sería por entre US$ 500 millones y US$ 700 millones.



La última gran operación de deuda que realizó el MEF fue en enero, cuando colocó un nuevo bono por US$ 850 millones con vencimiento al 2031, y aceptó US$ 400 millones para concretar la recompra de dos bonos que vencían en 2024 y 2027.