El gobierno sigue con operaciones de deuda: ahora cambió tasa en préstamos con el BID

La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sigue realizando operaciones de manejo de pasivos, en este caso con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el reporte trimestral de la Unidad de Gestión de Deuda publicado el viernes, “Uruguay aprovechó condiciones excepcionales de mercado para convertir, de tasa flotante a tasa fija, préstamos en dólares contraídos con el BID”.

“Una perspectiva de crecimiento económico global más débil y una política monetaria menos restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos han presionado a la baja las tasas de interés en este país, particularmente en el tramo largo de la curva. Ello implicó que, por primera vez en 10 años, las tasas swap en dólares (tasa fija equivalente a un flujo futuro sujeto a tasa de interés variable), se ubicaran por debajo de las tasas Libor a tres meses en dólares para plazos de cinco y 10 años”, explicó el reporte.



Por ello, “con el apoyo del equipo de la Tesorería del BID, la Unidad de Gestión de Deuda convirtió de tasa flotante a fija un conjunto de préstamos por un monto de US$ 101 millones a una tasa promedio ponderada 22 puntos básicos por debajo de la tasa flotante prevaleciente en el momento”, indicó.



“Esto contribuirá a reducir el riesgo de tasa de interés y la carga esperada de intereses del portafolio de deuda con organismos multilaterales del gobierno central”, agregó.



Por otro lado, el informe destacó que la CAF “anunció la renovación de la línea de crédito de rápido desembolso de US$ 750 millones que mantiene con Uruguay”.



Esa renovación “contribuye a reforzar la política de prefinanciamiento que mantiene el país”, añadió.



Uruguay mantiene con varios organismos líneas de rápido desembolso para el caso de que no haya acceso a los mercados o que este se encarezca fuertemente en poco tiempo.