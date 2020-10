Gobierno ve mayor incertidumbre económica y preocupa la “inestabilidad” de Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “debido a la incertidumbre a nivel mundial y regional -a la cual nuestro país no escapa- podría revisar” las “cifras” de proyecciones macroeconómicas incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto “en las siguientes semanas, pero en este momento, con la información que tenemos, la mejor proyección que podemos hacer está en el 3,5% de caída” del Producto Interno Bruto (PIB) este año.

La frase es de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche y la dijo ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.



Arbeleche señaló que también puede cambiar la estimación que el gobierno hizo respecto al gasto ocasionado por la pandemia del coronavirus (aumento de seguro de desempleo y enfermedad, subsidios transitorios, inversión en salud) y que se imputa al Fondo Solidario COVID-19. “La estimación total que tenemos del Fondo Solidario COVID-19 asciende a unos US$ 768 millones. Esto corresponde aproximadamente al 1,6 % del PIB. Esta estimación la habíamos hecho inicialmente, considerando el año 2020, pero dada la situación en este momento, puede ser que algo de esto se extienda para el año 2021”, señaló.

“Reitero: esta es una situación dinámica, de incertidumbre, y estas cifras, estas proyecciones se van actualizando a medida que vamos conociendo los datos. Tampoco es bueno variar la estimación todas las semanas, por lo cual hasta el momento seguimos con esta estimación del 1,6% del Producto, que son los egresos proyectados que tienen que ver con el COVID-19”, añadió la ministra.



Una de las razones detrás del posible cambio de proyecciones (caída del PIB de 3,5% este año, crecimiento de 4,2% el próximo y mayor gasto asociado al coronavirus) es el cierre de fronteras y su efecto en el turismo.



En la comisión, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie dijo que hay “algunos problemas de corto plazo, como en el sector turismo. Ese es un tema de corto plazo y será de este verano. Seguramente ya no va a ser de la temporada siguiente, pero el Presupuesto como tal es intertemporal, se piensa en términos permanentes”.

“Respecto a las medidas que se deben tomar en el sector turismo y demás, el MEF trabajará puntualmente en estos próximos meses. Si vamos a plantear que la situación sanitaria dura cinco años, habrá que recalcular todo. ¿Habrá que hacerlo? No lo sabemos; esperemos que no. Una cosa es la propuesta del Presupuesto, que es intertemporal y, otra, algo absolutamente puntual, transitorio -por definición- y no permanente”, señaló Alfie.



El director de OPP se refirió también a la situación de competitividad. “Todo hace pensar que el dólar se va a debilitar frente a las monedas fuertes” y “por lo tanto, entendemos que la competitividad extrarregional va a mejorar con los supuestos que estamos poniendo en la programación de este Presupuesto” que es básicamente que el dólar en Uruguay sube en línea con la inflación.



“Tenemos un problema, básicamente con Argentina, y entendemos que Brasil en algún momento va a ir a madre, por sus fundamentos macroeconómicos”, dijo Alfie. “Me congratulo de la apreciación realizada por el señor senador (y expresidente del Banco Central, Mario) Bergara en cuanto a que no hay que pegarse a Argentina. Claramente, nuestra opción, en principio, es no pegarnos a Argentina porque sería unirnos a una situación demasiado inestable que, lamentablemente, nos llevaría a la inestabilidad”, afirmó