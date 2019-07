Goldman Sachs gana US$ 4.672 millones hasta junio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según anunció Goldman Sachs en un comunicado este martes, esto supone un beneficio por acción de US$ 11,52, con una facturación de US$ 15.979 millones, un 10% menos que el año anterior, cuando fue de US$ 17.796 millones.



En Wall Street, sin embargo, los inversores se fijaban más en los resultados trimestrales del grupo, los cuales superaron con creces las expectativas de los analistas.



Así, entre abril y junio, Goldman Sachs ganó US$ 2.421 millones, con unos ingresos de US$ 9.461 millones.



Esto supone un beneficio por acción de US$ 5,81, muy por encima de los 4,89 esperados por los mercados.



Por ramas de negocio, la principal siguen siendo los servicios a clientes institucionales, por las que Goldman Sachs ingresó en el segundo trimestre US$ 3.476 millones, un 3 % menos interanual.



Le siguen las inversiones y préstamos (2.530 millones, los mejores ingresos trimestrales en ocho años), la banca de inversiones (1.863 millones) y su división de gestión de inversiones (1.592 millones).



"Dada la fortaleza de nuestra franquicia de clientes, estamos en buena posición para beneficiarnos de una economía global en crecimiento", valoró el consejero delegado de la institución, David Solomon, citado en una nota de prensa.



La entidad también detalló que cuenta con US$ 945.000 millones en activos, así como US$ 854.000 millones en obligaciones, de las cuales US$ 166.000 millones son depósitos.



Los resultados fueron bien recibidos en Wall Street y los títulos de la firma de inversiones subían alrededor de un 1% en los primeros minutos de la jornada de hoy.



En base a EFE