Google paga casi 1.000 millones de euros para cerrar un contencioso fiscal en Francia

El grupo tecnológico Google aceptó el pago de casi mil millones de euros a Francia para cerrar el contencioso fiscal que tenía abierto en ese país por irregularidades en el impuesto de sociedades entre 2011 y 2014, cifra que el Gobierno francés consideró "récord".

El gigante de Internet deberá pagar 500 millones de euros en concepto de sanción administrativa, a los que se añaden 465 millones por el pago de tasas adicionales, reconoció Google en un comunicado.



De esa forma se cierra un viejo litigio entre la empresa y el fisco francés, que reclamaba que había ocultado su actividad en Francia con el pago de impuestos en Irlanda.



La Fiscalía financiera francesa había abierto en junio de 2015 una investigación sobre las cuentas de Google, después de que el fisco iniciara una inspección al constatar que la empresa no había pagado durante esos cuatro ejercicios el impuesto de sociedades.



El Tribunal de Apelación de París agregó en un comunicado que la convención acordada permite cerrar el procedimiento penal contra Google que pudiera derivarse de la inspección fiscal.



En declaraciones a la web del diario "Le Figaro", el ministro francés de Hacienda, Gérald Darmanin, consideró que la cifra es "un récord" y aseguró que se asemeja a lo que reclamaban a Google.



"Con Google es mejor un buen acuerdo que un mal proceso (...) Es un dinero que nos debían, no nos llueve del cielo", agregó.



Darmanin aseguró que la misma firmeza mostrada con el gigante de internet puede ser aplicada a otras empresas y reveló que están en negociaciones con algunas de ellas, "grandes y pequeñas, digitales o no".



"Lo que está claro es que el contencioso que acabamos de cerrar va, sin duda, a sentar jurisprudencia y a aclarar a todo el mundo para el futuro", indicó.



En un comunicado consideró "histórico" el acuerdo porque "marca el final de una época".



La ministra de Justicia, Nicole Belloubet, aseguró que la resolución de este caso no habría sido posible sin la adopción de nuevas normas en la lucha contra el fraude.