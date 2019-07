El “Gran hermano” del transporte de carga y un problema del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Central (BCU) resolvió rechazar un pedido de la compañía Edenred para la prestación de un servicio de procesamiento de datos dirigido a las empresas de transporte terrestre de carga, en el marco de la implementación del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), una iniciativa impulsada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

El pasado 2 de enero, el regulador rechazó el pedido de Edenred y siete días después la empresa presentó un recurso de revocación para apelar la decisión del BCU.



Sin embargo, el regulador ratificó su postura al entender que la empresa “no presentó fundamentos adicionales” que los que había acompañado el escrito inicial, ni aportó nuevos elementos para revisar la resolución adoptada, por lo que entendió que los argumentos del recurso fueron “reiterativos” y que los “agravios formulados no son de recibo”.



No obstante ello, desde Edenred, (cuya razón social es Luncheon Tickets S.A.) confirmaron a El País que la empresa sí ofrece actualmente el servicio de procesamiento de datos (dirigido a empresas de transporte), llamada Edenred Flota, pero que logró hacerlo a partir de otra empresa de la firma que es Promote S.A.



“La actividad vinculada al Sictrac se está llevando a cabo con otra unidad de negocio del grupo que sí está habilitada a prestar el servicio”, dijo a El País Gerardo García, jefe de proyectos de Edenred.



Esta empresa, Promote S.A, fue una de las empresas homologadas por el MTOP para proveer servicios de gestión de información en el marco del Sictrac, además de figurar en la misma dirección que Edenred y tener el mismo teléfono de contacto, la compañía opera como una nueva unidad de negocio de la firma principal.



Según se indica en la resolución del BCU, en el recurso de revocación presentado por Edenred, la empresa argumentaba que el regulador “habría validado su objeto social al otorgarle la autorización como institución emisora de dinero electrónico, el cual pretende abarcar la actividad planteada”.



Asimismo, Edenred argumentó que la actividad propuesta “no es incompatible con el objeto de las instituciones emisoras de dinero electrónico”, que la nueva actividad es “afín a la actividad del grupo” y que “el otorgamiento de la autorización requerida no implicaría violación del principio de inderogabilidad singular del reglamento”.



El Sictrac es un servicio que busca controlar el transporte de carga, la localización de flotas mediante un sistema de GPS, así como también el control de horarios efectivamente trabajados por los conductores.