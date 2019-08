“Gran hermano” del transporte: denuncian que prórroga es por “presiones muy fuertes” de empresas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), denunció que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) puso a los trabajadores “entre la espada y la pared” en relación a la implementación del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), conocido como el “Gran hermano” del transporte. Desde el sindicato afirman que el sistema se postergó por intereses empresariales.

Según indicó el coordinador del Sutcra, Marcos Lombardi, ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, tras la resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de prorrogar la instalación del Sictrac, el MTSS le planteó al sindicato que primero se traten los temas pendientes que atañen al sector (como las cuestiones salariales) y que luego se implemente el sistema de monitoreo.



Sobre esto, el presidente de la comisión de Trabajo de Diputados, el diputado Luis Puig dijo que “hay presiones muy fuertes de parte del sector empresarial para impedir que se concrete” el Sictrac.



Para Lombardi, el planteo del MTSS “no solo altera el orden” sino que además los llevaría a tener “la obligación de denunciar que se está rompiendo el convenio salarial del Consejo de Salarios”.

Ante la negativa del Sutcra, según informó el coordinador, comenzaron a recibir citaciones del MTSS “en las que terminaron por plantearnos que si nosotros no aceptábamos discutir estos temas antes de la instalación, el Sictrac no se colocaría, cuestión que nos pone entre la espada y la pared”.



Asimismo, conforme a Lombardi, desde el MTSS plantearon al sindicato que de no tratarse esos temas, “las patronales deberían rever la situación del Sictrac, ya que ellos están convencidos de que si nosotros instalamos el sistema, tenemos acceso a controlar todas las irregularidades que existen en el sector del transporte y podríamos generar denuncias que perjudicarían a las patronales que son incumplidoras”.



Desde el Sutcra mencionaron que las denuncias se generarían dado que las empresas del sector “no pagan el laudo, porque los trabajadores trabajan más de las horas que deben, porque no pagan el Banco de Previsión Social, porque no le pagan a la Dirección General Impositiva o porque no tienen las certificaciones naturales que deben para circular”.



Por último, Lombardi dijo que “el MTSS no pone el tema arriba de la mesa como se debe y genera que el MTOP, para evitar un conflicto, vuelva a decretar una resolución de prórroga”.