Dos grandes lastres que explican la falta de empleo: ¿UPM 2 podrá revertir esa tendencia?

El mercado laboral atraviesa un momento complejo -en deterioro desde 2015 y con los peores datos para un trimestre desde 2007- producto de la coincidencia de dos lastres que impiden su reactivación: un clima económico menos favorable por un lado, y por otro la efectivización de procesos de cambios productivos asociados a la tecnología que suprimen empleos menos calificados y generan otros con mayores exigencias.

En este contexto, todos los ojos se posan en la construcción de la nueva planta de UPM, la mayor inversión en la historia de Uruguay, como factor de mejora del empleo.



Para algunos analistas consultados por El País esa megainversión reducirá el desempleo. Pero otros advierten que no impactará demasiado en el “núcleo duro” de desempleados -en su mayoría, jóvenes con baja calificación- y que para aspirar a una recuperación general del mercado de trabajo se necesitan reformas estructurales, tanto a nivel productivo como de formación profesional.



Para Neker de la Llana, socio de la consultora laboral O+H, la reciente confirmación de la inversión por parte de la empresa finlandesa “es de las pocas señales claras en el horizonte de generación de empleo genérico”.



Sin embargo, dijo que esos puestos serán para “perfiles de mediana y alta calificación”, que probablemente sean buscados entre personas ya empleadas. “Se va a dar una tensión curiosa: cierto segmento del mercado (laboral) vivirá un dinamismo importante por la tensión entre oferta y demanda, mientras algunos grupos como los jóvenes de baja calificación en buena medida seguirán sufriendo”.

Los representantes de UPM durante la conferencia de anuncio en Paso de los Toros. Foto: Fernando Ponzetto (Archivo).

En esa línea también se ubican las proyecciones de la consultora Deloitte. “El mercado de trabajo seguirá deteriorado en lo que resta del año”, dijo la economista Florencia Carriquiry, y hacia adelante sostuvo que UPM en su pico máximo de actividad (en la etapa de construcción) generará unos 12.000 nuevos empleos. “Es un número importante, pero no alcanzaría por si solo a cambiar en lo sustancial las tendencias del mercado de trabajo”, concluyó.



Más optimista es el economista de la consultora KPMG, Marcelo Sibille, quien anticipó que “a partir del tercer cuatrimestre (de 2019) comenzaría a revertirse la tendencia bajista en la demanda de trabajo” de la mano de UPM 2 y otras obras (ver aparte). Contabilizando los puestos directos e indirectos, la planta de celulosa aportaría “una reducción estructural de al menos un punto porcentual en la tasa de desempleo”, añadió.



El economista de Equipos, Alejandro Cavallo, estimó en medio punto porcentual el impacto en la tasa de empleo (mayormente por puestos indirectos), lo que “sólo alcanzaría para revertir una parte de los trabajos perdidos en los últimos años”.

Los impactos de la automatización y la tecnología.

El economista Ignacio Munyo, director del Centro de Economía Grant Thornton del IEEM, indicó a El País que la compleja realidad del mercado laboral surge de “un trípode consolidado” de problemas: baja rentabilidad empresarial que reduce las inversiones, los procesos de automatización e incorporación de tecnología para sustituir tareas rutinarias, y “una regulación laboral alejada de la realidad” actual.



Mencionó ejemplos prácticos en que se observa la conjunción de estos factores: “En una situación de suba generalizada de los costos para producir, los costos laborales han adquirido un peso relevante y son de los primeros en ajustarse. Si el comercio no paga la luz, no puede atender; si el productor no carga combustible, no puede trabajar. Pero cualquiera de los dos puede no reponer un trabajador que deja la empresa, y si en algún momento se recupera la actividad, es probable que pueda sustituir ese puesto por tecnología”.

Planta de fabricación de automóviles. Foto: Archivo El País.

En base a estudios realizados por el centro académico que dirige, Munyo afirmó que “el 87% de las posiciones que ocupan las actuales personas que se encuentran desempleadas eran ocupaciones rutinarias con una muy alta facilidad de automatización”.

¿Qué hacer ante este contexto desfavorable?

Tomando por valido estos diagnostico y poniendo el ojo en las falencias en la formación, De la Llana reclama hacer “todos los esfuerzos posibles” para mejorar las capacidades que adquieren los estudiantes.



“Proyectos como la UTEC (Universidad Tecnológica, instalada en el interior del país) son valorables y dan un soporte para agrandar la torta en materia de recursos calificados para industrias (como UPM) que requieren cierto perfil de conocimiento”, dijo el socio de O+H.



Añadió que el mercado da “señales evidentes” de hacia dónde va el mundo, por ejemplo con sectores con desempleo cero como el de las tecnologías de la información.



Munyo complementó esto al plantear que cuando vuelva la inversión productiva al país y se creen nuevos empleos, se pedirán “muchos más requisitos” para la contratación “que los exigidos en los puestos que se perdieron en los últimos años”.



A su vez, los analistas coincidieron en la necesidad de impulsar de parte del Estado reformas estructurales. Según Carriquiry “no sólo pasa por corregir los actuales desequilibrios macroeconómicos -como el déficit fiscal o la competitividad- sino también avanzar en reformas que sienten las bases para un crecimiento más firme de la economía”.



Munyo señaló que “los nuevos empleos aparecerán en tareas en las que se requieren capacidades complejas y complementarias con la automatización, algo que no abunda en Uruguay”, por lo que a futuro “tener tantas personas inempleables es un drama de una magnitud inconmensurable”.



Mientras que Cavallo sostuvo que debe incrementarse la productividad, lo que se logra mejorando “la inversión en capital humano (educación) y con un adecuado diseño de incentivos en la relación entre empresas y empleados”.

Cavallo: “Hay mayor temor de perder el empleo” Cavallo de Equipos dijo que los consumidores -en la medición que hacen con la Cátedra SURA de Confianza Económica- muestran “expectativas de desempleo altas y están así hace tiempo”. Explicó que “las familias tienen mayor temor a perder su empleo” y ese grado de inseguridad laboral “es de los más altos en una década”. Uno de los sectores más impactados por el menor consumo es comercio y servicios, y la asesora económica de esa gremial, Ana Laura Fernández, expresó que no observan “cambios drásticos en el mercado de trabajo” a futuro. Señaló que a partir de 2020 puede “haber derrames” por la inversión de UPM pero su sector “no lo ve como algo cercano”. Los mayores problemas indicó están en el “comercio minorista”, restaurantes y hoteles.