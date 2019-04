Las grandes petroleras de EE.UU. acusan bajas de precios y reducen sus ganancias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las dos grandes petroleras de Estados Unidos, Exxon Mobil y Chevron, acusaron las bajadas de precio del crudo, así como diferentes desafíos internacionales, y sus beneficios en el primer trimestre de 2019 se vieron seriamente resentidos.

Recortes de producción en países como Canadá, las sanciones a Venezuela y la debilidad del precio del gas natural en Asia impactaron en Exxon, Chevron y otras petroleras, a lo que hay que añadir el negocio del refinado de crudo, uno de los mayores en el último lustro y que fue especialmente afectado este año, según los expertos.

En este contexto, la tercera petrolera del mundo y primera en Estados Unidos, Exxon Mobil, obtuvo un beneficio neto de US$ 2.350 millones en el primer trimestre del año, un 49% menos que en igual lapso de 2018, según informó la compañía.

Ese descenso se debe, entre otros motivos, a la baja de los precios en su negocio de exploración y a los menores márgenes en las áreas de refino y petroquímica. La compañía adujo además que las abundantes reservas de gasolina provocaron débiles márgenes de combustible durante el trimestre.

La firma, con sede en Irving (Texas), indicó que en el primer trimestre su ganancia neta por acción fue de US$ 0,55, frente a la de US$ 1,09 en el mismo lapso de 2018. Esto no cumplió las expectativas de los analistas, que pronosticaron ganancias de US$ 0,70 por título.

Por su parte, Chevron, la segunda petrolera de EE.UU. y la séptima del mundo, informó que obtuvo entre enero y marzo beneficios netos de US$ 2.649 millones, un 27% menos que en el mismo trimestre de 2018.

La firma, con sede en San Ramón (California), indicó que en el primer trimestre su ganancia neta por acción fue de US$ 1,39, frente a US$ 1,90 en igual período de 2018.

A pesar de estos datos a la baja, las ganancias del primer trimestre de Chevron superaron las expectativas de los analistas, que esperaban que la petrolera ganase US$ 1,30 por acción en este trimestre.