Gremio pide “boicot” y prohibir entrada de productos Colgate

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) emitió un comunicado donde “repudia” la decisión de la firma Colgate Palmolive de cerrar su planta de producción en Uruguay y llama a un “boicot no consumiendo los productos de esta empresa”.

El martes se conoció la noticia, que implica el despido de 59 personas y afecta a otros 40 que trabajaban como zafrales y en cooperativas que brindaban servicios a la compañía. El sindicato sostuvo que además hay “cerca de 500 (puestos) indirectos” perjudicados por la decisión.



El cese de la producción en Uruguay de la línea de limpiadores Fabuloso y el detergente Axion se efectivizará el 15 de febrero, aunque el sindicato y el Ministerio de Trabajo solicitaron a Colgate instalar una mesa de negociación. Habrá una nueva instancia tripartita el martes donde la empresa responderá a ese planteo.



El comunicado del STIQ rechaza la explicación dada a los trabajadores de que la compañía abandona el país por un tema de costos. “La rentabilidad de su producción en Uruguay es de un 12,5%, bastante por encima de la utilidad que tienen muchas de las empresas de nuestro país”, manifestó el gremio.



La empresa informó el miércoles que la decisión forma parte de un programa global de eficiencia, que incluye centralizar la producción “en otra planta de Latinoamérica”.



Los productos que fabricaba en Uruguay serán ahora producidos en la planta de Querétaro (México) de la firma multinacional. El STIQ afirmó que “importar desde México los productos y distribuirlos en el mercado uruguayo genera además de desocupación una clara competencia desleal con las empresas productoras instaladas en nuestro país”.



Por esto, el sindicato llama “al pueblo uruguayo a declarar el boicot no consumiendo los productos de esta empresa”, así como también pide al gobierno y los partidos políticos que dicten alguna norma “para que a partir del 1° de marzo de 2019 no se permita el ingreso y venta de los productos de esta multinacional”.



El STIQ se declaró en conflicto y el próximo lunes realizará un paro parcial con movilización en la planta industrial de Colgate. A su vez, de no haber una solución en la reunión de la próxima semana en el Ministerio de Trabajo, habrá “un paro por tiempo indeterminado en todas las fábricas de la industria”.