El grupo bancario Citi ganó US$ 13.732 millones

Este resultado se debió en parte a que recortó gastos y pagó menos impuestos, según difundió ayer en un comunicado.

La entidad, la tercera de Estados Unidos, ganó entre enero y septiembre US$ 5,04 dólares por acción, frente a los US$ 4,05 dólares de un año antes, un 24% más respecto a esos nueve meses del año previo, cuando tuvo un beneficio de US$ 12.095 millones. Además, la facturación entre enero y septiembre creció un leve 1%, hasta US$ 55.730 millones.

En el tercer trimestre, cifras a las que más atención prestaban los inversores, el grupo bancario obtuvo un beneficio neto de US$ 4.622 millones, un 12% más que en ese periodo del ejercicio anterior.