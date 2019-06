Grupo Perez Companc anuncia reestructura en el Frigorífico San Jacinto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frigorífico San Jacinto (FSJ), que en enero del 2019 pasó a ser del grupo argentino Perez Companc, tendrá "cambios en la conducción de la compañía", informó el grupo en un comunicado.



Las modificaciones en los cargos son consecuencias del proceso de integración del frigorífico a la Plataforma Agropecuaria del grupo, según lo informado. La adquisición completa del frigorífico a principios de este año se concretó por cerca de US$ 9 millones al comprar el paquete accionario que estaba en manos de las familias fundadoras de la empresa.



Gastón Scayola, director ejecutivo de FSJ, dejará su cargo luego ser parte de negocios del Grupo Perez Companc en Uruguay durante más de 18 años para "emprender negocios profesionales".



A su vez, Christian Angio, director ejecutivo de la Plataforma Agropecuaria del Grupo Perez Companc desde 2016, "sumará a su función actual el desafío de integrar el plan de negocios y la visión a largo plazo del FSJ a la estrategia de la Plataforma Agropecuaria", explicó el comunicado. Dicha plataforma está integrada por las empresas Goyaike, Del Carmen, Garmet y el Frigorífico San Jacinto.



En cuanto a Rodrigo Cabanas, actual gerente de operaciones, también "tendrá la responsabilidad de liderar los procesos productivos y la estrategia comercial del FSJ, reportando en forma directa" a Angio, según explicó el grupo.



Por último, la administración y recursos humanos pasaron a depender "en forma funcional a las áreas respectivas de Goyaike", informó el comunicado.



FSJ fue fundado por la familia Pi, a la que se sumaron otros accionistas, Frigorífico San Jacinto comenzó a operar en 1962 como un pequeño matadero dedicado al mercado interno, para posteriormente crecer de la mano de fuertes inversiones en la playa de faena y capacidad de frío, quedando habilitado para la exportación en 1966.



En 2018 la empresa exportó por un total de US$ 89.927.000, pero un año antes había llegado a US$ 104.942.000, según los datos de la Dirección de Estadísticas del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Fue el precursor en la exportación de carne ovina con hueso a Estados Unidos procedente del compartimento ovino de alta bioseguridad.