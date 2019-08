Guerra comercial entre China y EE.UU.: la escalada de medidas afecta a los mercados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una medida de China, tres tuits del presidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente de la Reserva Federal (Fed) en el ojo de la tormenta y los mercados que reaccionaron. Todo eso se dio ayer en una nueva escalada en la guerra comercial que llevan adelante Washington y Beijing, que tiene mucho de guerra tecnológica y geopolítica (más allá de las declaraciones).

En la mañana de ayer, China reveló nuevos aranceles a bienes estadounidenses valorados en US$ 75.000 millones, en la más reciente escalada de la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo.



El Ministerio de Comercio dijo en un comunicado que impondría aranceles adicionales de un 5% o un 10% sobre un total de 5.078 productos originados en Estados Unidos, que incluyen bienes agrícolas, petróleo, pequeñas aeronaves y automóviles.



Los aranceles sobre algunos productos entrarían en vigencia el 1 de septiembre y el resto el 15 de diciembre.



"No necesitamos a China y, francamente, sería mucho mejor sin ellos. Las inmensas cantidades de dinero hechas y robadas por China de Estados Unidos, año tras año, por décadas, va a y deben detenerse", tuiteó Trump y ya vino la primera amenaza: “por la presente, se ordena a nuestras grandes compañías estadounidenses que comiencen a buscar de inmediato una alternativa a China, que incluya traer a sus compañías a casa y fabricar sus productos en Estados Unidos”.

Mientras, en Jackson Hole se desarrollaba un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, Jerome Powell. Los mercados esperaban pistas de qué ocurriría con las tasas de interés. Powell fue cauto (ver aparte) sobre un mayor recorte de tasas de interés.



Esto molestó a Trump que cuestionó a la Fed por no hacer nada “como de costumbre”. En un tuit fue muy enfático: “Mi única pregunta es quién es nuestro enemigo más grande, ¿Jay Powell o el Chairman Xi?”, refiriéndose al líder de China, Xi Jinping.



La profundización de la guerra comercial entre Estados Unidos y China avivó los temores del mercado a que la economía mundial caiga en una recesión.

Foto: Reuters

Las acciones europeas cayeron ayer después de la ira de Trump en Twitter. El índicador paneuropeo STOXX 600 tuvo una baja del 0,7% tras una sesión volátil. El alemán DAX descendió un 1,2%.



En tanto, Wall Street se desplomó, con una caída del Dow Jones de Industriales, el principal indicador, de un 2,37%. También el índice S&P cayó un 2,59%, en tanto que el Nasdaq, donde cotizan los grupos tecnológicos más importantes, perdió un 3% en la jornada.



Sectores sensibles al comercio, como el minero y el tecnológico, fueron los mayores perdedores en Europa, mientras que las defensivas acciones inmobiliarias fueron las únicas que cerraron en territorio positivo.



También bajó el dólar a nivel global y el petróleo (ver nota en página siguiente).



Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también cayeron a medida que los inversores buscaban activos seguros.



Pero allí no terminó todo. Tras el cierre de los mercados, el presidente estadounidense respondió a los aranceles anunciados por China con un gravamen adicional del 5% a bienes del país asiático valorados en unos US$ 550.000 millones. También lo anunció por Twitter.



"Lamentablemente, los gobiernos anteriores han permitido a China evadirse tanto del comercio justo y equilibrado que se ha convertido en una gran carga para el contribuyente estadounidense", dijo Trump en Twitter. "Como presidente, ¡ya no puedo permitir que esto suceda!", agregó.

Trump anunció que Estados Unidos elevará aranceles a importaciones chinas por valor de US$ 250.000 millones del 25% al 30% a partir del 1° de octubre. Además, dijo que otra alza de aranceles a productos chinos por US$ 300.000 millones, prevista de un 10% será de un 15% a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, los gravámenes sobre casi la mitad de esos productos se han retrasado hasta el 15 de diciembre.



Uruguay.

El excanciller y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias se refirió a la escalada entre China y Estados Unidos.



“El conflicto en última instancia no es comercial, es tecnológico, y está llevando al rompimiento de las reglas del comercio mundial”, afirmó.



Respecto “a Uruguay”, señaló que “este conflicto no le es indiferente ya que tenemos intercambios importantes con ambas potencias”.



Mientras las dos grandes potencias siguen en su conflicto, el Mercosur anunció ayer la firma de su segundo acuerdo comercial en el año, con países europeos que no están en la Unión Europea. (En base a Reuters y EFE)

Powell con pocas definiciones sobre qué hará La Reserva Federal (Fed) “actuará como sea apropiado” para mantener la actual expansión económica, dijo ayer el presidente del organismo, Jerome Powell, comentarios que no expresaron mucho sobre cuán rápido podría recortar las tasas de interés, pero que molestaron al mandatario Donald Trump.



El jefe de la Fed, ante las presiones de Trump y de los mercados para recortar el costo del crédito, aseguró que la economía del país se encuentra en un “punto favorable” pero enfrenta “significativos” riesgos, especialmente los que funcionarios del organismo han denominado como los dañinos efectos de la guerra comercial con China.



No hay “precedentes recientes para guiar una respuesta de política monetaria a la situación actual”, dijo Powell en su discurso de apertura del simposio económico anual de la Reserva Federal en Jackson Hole. Agregó que la política monetaria “no puede entregar un libro de reglas establecido para el comercio internacional”.



Powell destacó que los recortes de tasas en la década de 1990 ayudaron a mantener la expansión intacta, pero el tono general de su discurso reflejó las divisiones en el banco sobre el siguiente paso y puede decepcionar a inversores que esperan que la Fed recorte el costo del crédito en su reunión de septiembre y posiblemente varias veces más este año.



El banco central redujo sus tasas de interés en julio, a lo que Powell se refirió como un ajuste de mitad de ciclo.



Ante la posibilidad de un “Brexit” sin acuerdo, la tensión en Hong Kong, una desaceleración económica en lugares como Alemania y otros problemas en el exterior, Powell dijo que la Fed necesita “ver más allá” de las turbulencias de corto plazo y concentrarse en cómo se está desempeñando Estados Unidos.