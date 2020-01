Guerra comercial: Estados Unidos y China firmaron la "fase 1" del acuerdo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente estadounidense, Donald Trump, selló este miércoles con el viceprimer ministro chino, Liu He, en una ceremonia en la Casa Blanca, la primera fase del acuerdo comercial entre EE.UU. y China, que supone una tregua tras 18 meses de tensiones.

"Hoy dimos un paso crucial, uno que no habíamos dado antes con China", que va a asegurar un intercambio "justo y recíproco", dijo Trump y anunció que visitará a ese país en un "futuro no muy lejano".

China aceptó importaciones adicionales de bienes estadounidenses por US$ 200.000 millones en dos años, según el texto firmado en la Casa Blanca por Trump y Liu.



Esa cantidad incluye US$ 32.000 millones en productos agrícolas y marinos, casi US$ 78.000 millones en bienes como aeronaves, maquinaria y acero y US$ 52.000 millones en productos del sector de energía.



Trump también dijo que retiraría todos los aranceles sobre las importaciones chinas tan pronto como ambos países completen la Fase 2 de su acuerdo comercial, agregando que no espera que haya una Fase 3 del tratado.



"Los mantengo porque de otra manera no tenemos cartas para negociar", afirmó Trump en un evento en la Casa Blanca para la firma del acuerdo de Fase 1. "Pero todos saldrán tan pronto como terminemos la Fase 2".



El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, presente en la ceremonia, señaló que la nueva fase de negociaciones comerciales podría segmentarse en "fase 2A, 2B, 2C", aún sin fecha, y abordará las quejas de EE.UU. sobre robo de propiedad intelectual.



Las negociaciones entre ambas partes han sufrido varios sobresaltos, con informaciones contradictorias y críticas veladas, desde que en octubre se anunció un principio de acuerdo.



Las tensiones comerciales entre las dos mayores economías mundiales, que comenzaron el año pasado, han tenido profundas consecuencias.



En sus últimas previsiones de crecimiento mundial, publicadas en octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajaba sus proyecciones de expansión al 3% para 2019, dos décimas menos que en julio, lastradas por las dudas que ha generado esta disputa.